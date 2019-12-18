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أخبار العالم

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب | اعرف السبب

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 10:29 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
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سمر صالح
سجلت أسعار الذهب أرتفاع جنوني اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين لمزيد من التفاصيل بشأن الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين، بينما نزل البلاديوم من ذروة قياسية سجلها في الجلسة الماضية.

وبحلول الساعة 06:45 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1477 دولارًا للأوقية (الأونصة) وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1481.70 دولار.

وقال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر إن تفاصيل مشتريات الصين من قطاعات متعددة في الولايات المتحدة ضمن اتفاق المرحلة واحد ستحدد كتابة، لكنه لم يذكر تفاصيل بشأن موعد نشر الاتفاق المكتوب.

وتواصل بيانات اقتصادية إيجابية في الولايات المتحدة كبح الاتجاه الصعودي للذهب، وتعزز البيانات الدولار وأسواق الأسهم.

وحوم مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوع مقابل سلة من العملات المنافسة، بينما تقبع الأسهم الآسيوية عند ذروة 18 شهرًا بعد أن ارتفعت على مدى خمس جلسات متتالية.

وهبط البلاديوم 0.5 % إلى 1944.13 دولار للأوقية، لينزل من أعلى مستوى على الإطلاق عند 1998.43 دولار الذي بلغه في الجلسة السابقة.

وارتفعت الفضة 0.3 % إلى 17.05 دولار للأوقية، بينما تقدم البلاتين 0.2 % إلى 929.60 دولار للأوقية.
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