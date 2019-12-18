بعد وفاة طفلة سوهاج.. طريقة عمل مكرونة سريعة بالمنزل بدون أضرار

توفيت طفلة بمركز طما بسوهاج عقب تناولها "مكرونة سريعة التحضير"، وبحسب الطب الشرعي أصيبت باضطراب في الوعي وهبوط بضغط الدم وتوفيت عقب وصولها المستشفى.



وفى هذا السياق، يمكنك وقاية أطفالك من المكرونة سريعة التحضير المنتشرة فى الأسواق وتحضيرها في المنزل بشكل آمن.



تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل المكرونة الجاهزة سريعة التحضير بالمنزل، التي تجعل طفلك لن يفرق فى الطعم بين "عمايل إيديكى" والمكرونة الجاهزة فى أكياس وعلب مثل الإندومى وغيرها.



المقادير:



ربع كيلو مكرونة اسباجتي

شطة حسب الرغبة

مكعب مرقة دجاج فورية

رشة ملح

رشة فلفل اسود

بودر توم

بابريكا

معلقة زيت



خطوات عمل المكرونة سريعة التحضير بالمنزل:



- نقوم بوضع التوابل على النار ثم نضع عليها معلقة الزيت وتحرك جيدا.



- ثم نقوم بوضع حلة بها ماء ونتركها للغلى وعندما يغلى الماء نقوم بوضع المكرونة ونقلب ثم نضع التوابل ونقلب وتترك 5 دقائق، وتقدم ساخنة.