ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بعد وفاة طفلة سوهاج.. طريقة عمل مكرونة سريعة بالمنزل بدون أضرار

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 10:44 ص
بعد وفاة طفلة منها
بعد وفاة طفلة منها طريقة عمل المكرونة السريعة بالمنزل بدون أ
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
توفيت طفلة بمركز طما بسوهاج عقب تناولها "مكرونة سريعة التحضير"، وبحسب الطب الشرعي أصيبت باضطراب في الوعي وهبوط بضغط الدم وتوفيت عقب وصولها المستشفى.

وفى هذا السياق، يمكنك وقاية أطفالك من المكرونة سريعة التحضير المنتشرة فى الأسواق وتحضيرها في المنزل بشكل آمن.

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل المكرونة الجاهزة سريعة التحضير بالمنزل، التي تجعل طفلك لن يفرق فى الطعم بين "عمايل إيديكى" والمكرونة الجاهزة فى أكياس وعلب مثل الإندومى وغيرها.

المقادير:

ربع كيلو مكرونة اسباجتي
شطة حسب الرغبة
مكعب مرقة دجاج فورية
رشة ملح
رشة فلفل اسود
بودر توم
بابريكا
معلقة زيت

خطوات عمل المكرونة سريعة التحضير بالمنزل:

- نقوم بوضع التوابل على النار ثم نضع عليها معلقة الزيت وتحرك جيدا.

- ثم نقوم بوضع حلة بها ماء ونتركها للغلى وعندما يغلى الماء نقوم بوضع المكرونة ونقلب ثم نضع التوابل ونقلب وتترك 5 دقائق، وتقدم ساخنة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حنتغدى إيه ..مكرونة بشاميل وفراخ مشوية بتتبيلة الحاتى

هنتعشى إيه.. بطاطس بانيه والحلو أرز باللبن

هنتغدى إيه النهاردة.. مكرونة وايت صوص بالمشروم وشوربة طماطم

طريقة عمل العزيزية المكرونة باللبن مع الشيف توتا مراد.. فيديو

وجبة فاسدة تنهي حياة طفلة بسوهاج| تفاصيل

بطريقة كنتاكي.. عمل الدجاج المقرمش الاستربس

ترشيحاتنا

في عيد ميلاده.. السر الحقيقي وراء انفصال براد بيت عن أنجلينا جولي

بعد وفاة طفلة سوهاج.. طريقة عمل مكرونة سريعة بالمنزل بدون أضرار

لكل اسم حكاية.. المسجد الكبير بالخارجة.. صرح إسلامي فريد منذ عهد الملك فاروق

في عيد ميلاده.. ستيفن سبيلبرج يكشف عن عدد زيجاته وديانته

الزمالك ليس مخترقاً.. القوصي: قيمة عقد بوطيب أصابت اللاعبين بالجنون

عيار 18 يسجل 568 جنيها.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 18 - 12 - 2019..فيديو

AdvertisementS

يصور الفتيات من تحت الميني جيب.. ضبط مصري في الكويت لهذا السبب

اخبار الفن | رفض شمس البارودى للملايين .. حسن يوسف يقصف جبهة أسما شريف منير.. هنا الزاهد تتعرض لصدمة جديدة

اخبار الرياضة ليلاً.. غياب 4 لاعبين عن الأهلي.. تسريب جديد في الزمالك.. تقليص صلاحيات أمير مرتضى

فى عيد ميلادها.. تعرف على عدد أزواج نيللى كريم ومرضها الخطير

بعد تسريب عقود اللاعبين.. تقليص صلاحيات أمير مرتضى منصور في الزمالك

في عيد ميلادها .. تعرف على أزواج منى جبر وسر ارتدائها الحجاب

تريند الفن | أول ظهور لـ جوهرة بعد هروبها.. انهيار هناء الشوربجي.. أزمة هنا الزاهد

إهدار للمال العام .. وزير الرياضة يتوعد مخالفات الاتحادات في خطاب رسمي

مصرع 12 عاملا في حادث مروع بطريق مدينة السادات

تليجراف: حماس في تركيا خططت لتنفيذ عمليات إرهابية ضد إسرائيل

الزمالك ليس مخترقاً.. القوصي: قيمة عقد بوطيب أصابت اللاعبين بالجنون

في غياب محمد صلاح.. تريزيجيه والمحمدي يصنعان الفارق مع أستون فيلا أمام ليفربول | شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. امرأة تكتشف "ثاني أخطر ثعبان في العالم" داخل حمام منزلها

لكل اسم حكاية.. المسجد الكبير بالخارجة.. صرح إسلامي فريد منذ عهد الملك فاروق

بعد استئصال شقيقة هنا الزاهد لـ المرارة | شاهد أول ظهور لها.. وتعرف على الأعراض