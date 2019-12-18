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أخبار العالم

وزير خارجية اليونان: اتفاق السراج وأردوغان يضر بدول المنطقة بما فيها تركيا

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 02:02 م
رجب طيب أردوغان وفايز
رجب طيب أردوغان وفايز السراج
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أحمد محرم
أكد وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وحكومة الوفاق في طرابلس يتناقض مع القوانين الدولية وينتهك اتفاق الصخيرات.

وأوضح دندياس، في حديث لقناة "سكاي نيوز عربية"، أن الاتفاق بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج يضر بدول المنطقة بما فيها تركيا التي قامت بعزل نفسها.

وقال وزير الخارجية اليوناني إنه "وفقا لاتفاق الصخيرات بشأن ليبيا كان يتوجب على البرلمان الليبي التصديق على الاتفاقية مع تركيا، وهذا لم يحدث ولم يتم استشارة رئيس البرلمان وأعضائه".

من جانبه، قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، إن تركيا وقطر تدعمان الإرهاب في ليبيا منذ 2011، مضيفا: "تركيا دعمت الميليشيات بالسلاح والمعدات وأبرزها الطائرات المسيرة".

وأوضح أحمد المسماري، أن الدعم التركي للميليشيات في ليبيا أصبح علنيا على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، مؤكدا أن تركيا ستزيد من جنودها على الأرض، خاصة في طرابلس؛ للهجوم على الجيش الليبي.

وأكد المتحدث باسم الجيش الليبي، أن تركيا دخلت على خط الصراع في ليبيا بجنودها وضباطها ومستشاريها منذ أبريل الماضي، إضافة إلى الأسلحة مثل الطائرات المسيرة والصواريخ والمدرعات وغرف العمليات وغيرها.

وأشار المتحدث باسم الجيش الليبي، إلى أن تركيا تصعد الموقف ليس في ليبيا فقط وإنما في المنطقة بالكامل.
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