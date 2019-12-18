رضا عبدالعال: هرجع استوديوهات التحليل وسنتكم طين.. فيديو

كشف رضا عبدالعال المدير الفني لفريق بلدية المحلة سبب طرده من قبل الحكم محمود عاشور اثناء مباراته امام فريق البلدية امس ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة بحري .





وقال رضا عبدالعال عقب المباراة : التدريب لا يعنيني في شئ ومحمود عاشور متربص لي بسبب انتقادي له عبر الاستوديوهات التحليلية خلال الفترة الماضية.





وأضاف: كل ما قلته للحكم الرابع ان يعطينا محمود عاشور حقنا في المباراة أمام غزل المحلة وفوجئت بطردي وانا لم افعل اي شئ خارج عن النص.





وأختتم رضا عبدالعال تصريحاته قائلا: سأعود لـ الاستوديوهات التحليلية "وسنتكم طين".



