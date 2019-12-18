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فن

شاهد.. رامي جمال يداعب صديقه أمام الجمهور

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 08:06 م
رامي جمال
رامي جمال
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قسم الفن
داعب الفنان رامي جمال احد اصدقائه ونشر فيديو برفقته علي حسابه الشخصي عبر موقع "انستجرام" من خلال خاصية "استوري".

وظهر "رامي" في الفيديو وهو يسأل صديقه عن آلة موسقية فـرد صديقه دي كامنجا ليرد عليه "رامي" قائلا:" انت لو شغال في جاد كنت عرفت ايه دا دا جيتار صغير ".

وينتظر رامي جمال الان طرح ألبومه الجديد خلال الفترة المقبلة من انتاج شركة "نجوم ريكورد".

وبدأ جمال التعاون مع شركة "نجوم ريكورد" عام 2013 من خلال البوم "فترة مش سهلة".

يذكر أن آخر أعمال رامي جمال البوم "ليالينا" تم طرحه عام 2018 من إنتاج "نجوم ريكورد.
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