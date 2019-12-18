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ثقافة

سفير فرنسا بالقاهرة: صور الأهرامات تتصدر الكتب الدراسية في بلدنا

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 08:08 م
صدى البلد
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علاء المنياوي
أكد ستيفان روماتيه سفير فرنسا بالقاهرة، قوة التعاون المصري الفرنسي في الآثار، مشيرا إلى أن فرنسا لديها شغف بكل ما هو مصري، خاصة التاريخ العريق والحضارة المصرية القديمة.

جاء ذلك في تصريحات لصدي البلد علي هامش افتتاح "معرض الحفائر الفرنسية في مصر: بحث، تعاون، ابتكار" في المتحف المصري بالتحرير منذ قليل، والذي تنظمه وزارة الآثار والمتحف والمعهد الفرنسي للآثار الشرقية (Ifao)، وافتتحه د.خالد العناني وزير الآثار والسفير الفرنسي.

وقال ستيفان روماتيه إن أي تلميذ في مدارس فرنسا عندما يفتح كتابه المدرسي فإن أول صورة يطالعها هي الأهرامات، مشيرا إلي أن الفرنسيين يكتشفون دائمًا تاريخ العالم من خلال الحضارة المصرية القديمة.

وأوضح السفير الفرنسي أن معرض توت عنخ آمون الذي أقيم في فرنسا منذ عدة أشهر حقق نجاحًا شعبيا هائلًا، حيث توافد عليه أكثر من 1.5 مليون زائر، وهذا المعرض ما يقوله ويعبر عنه، أكثر بكثير من أي خطب .

وأشار إلى أن العلماء الفرنسيين كرسوا حياتهم منذ 200 عام للآثار المصرية ودراستها، والنشاط الفرنسي فيما يتعلق بالآثار في مصر، مستمر، وشغفنا بالحضارة المصرية والتاريخ المصري العريق مستمر أيضا.

وأضاف السفير الفرنسي في القاهرة: نحن فخورون بعملنا مع المصريين في الآثار، ونقف معهم بقوة، وفخورون بكل المشاريع التي ننجزها معا في تانيس والكرنك وأكثر من 40 موقعا أثريا آخر.

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