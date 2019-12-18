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رياضة

الامن يمنع كلوب من تناول الإفطار بفندق إقامة ليفربول بـ قطر لهذا السبب

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 08:04 م
يورجن كلوب
يورجن كلوب
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قسم الخارجي
حكى المدرب الألماني يورجن كلوب، مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، عن موقف طريف تعرض له في قطر، أثناء ذهابه لتناول وجبة الإفطار مع الفريق.

وقال كلوب في تصريحات إلى شبكة الإذاعة البريطانية بي بي سي إنه تم منعه من الذهاب لتناول وجبة الإفطار مع فريقه بسبب عدم حمله هوية الخاصة بمونديال الأندية، التي توزع على كافة المشاركين.

وصرح كلوب: "عنصر الأمن أوقفني عندما أردت الذهاب لتناول الفطور. خرجت من المصعد، وأردت التوجه يمينا باتجاه المطعم، قبل أن يتم إيقافي رغم إبرازي لهويتي الخاصة بنادي ليفربول".

وأضاف أنه تقبل الأمر واضطر إلى العودة إلى غرفته من أجل حمل الهوية الخاصة بالبطولة، واعترف بأنه كان مخطئا.

وتستضيف قطر بطولة العالم للأندية، في الفترة من 11 إلى 21 ديسمبر الجاري.
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