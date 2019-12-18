حاملا مسدسا.. شاهد محمد رمضان في أحدث ظهور

نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، صورة جديدة له عبر حسابه على "انستجرام".



ظهر محمد رمضان في الصورة داخل الطائرة، حاملًا "مسدسًا" في يده، ولاقت اعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.



ومن ناحية اخرى احتفلت أسرة مسلسل البرنس ببدء تصويره امس الثلاثاء فى حضور المنتج حسام شوقى المشرف العام على شركة سينرجى.



وشهد الاحتفال وجود أسرة العمل بالكامل وعلى رأسهم النجم محمد رمضان، والممثلات روجينا، نور، بالإضافة إلى نجلاء بدر التى عادت عن قرار اعتذارها عن المشاركة بالمسلسل.



مسلسل "البرنس" يشارك فى بطولته إدوارد، رحاب الجمل، سلوى عثمان، أحمد زاهر، وهو من إخراج محمد سامى.



محمد رمضان وروجينا شاركا المخرج محمد سامي مسلسل "الأسطورة" مع كل من شارك فى بطولته فردوس عبد الحميد، هادى الجيار، ومى عمر.