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رياضة

اول مرة في تاريخه | صلاح يقود ليفربول لـ نهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على مونتيري 1/2

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 09:30 م
صدى البلد
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أحمد هاني
حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزًا قائلا بفوزه على نظيره مونتيري المكسيكي بهدفين مقابل هدف، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد خليفة الدولي في نصف نهائي كأس العالم للأندية والمقامة بقطر.

وجاء الهدف الأول من هجمة منظمة من ليفربول تصل الى محمد صلاح على حدود المنطقة يمرر تمريرة رائعة الى كيتا المتقدم ليسدد في الزاوية اليمنى لتسكن الشباك .

وأحرز مونتيري هدف التعادل بعد تمريرة فى قلب منطقة جزاء ليفربول تلقاها دورلان بابون بتسديدة قوية تصدي لها أليسون وارتدت امام فونيس موري الذي تابعها بتسديدة فى المرمى.

وجاء هدف الفوز القاتل لصالح ليفربول في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع عبر البديل روبيرتو فيرمينو بعد تمريرة أرضية م الجانب الأيمن لداخل منطقة الجزاء قابلها فيرمينو بتسديدة من على القائم الأول لتمر الكرة بجانب حارس المرمى داخل الشباك.

وبدئلك يضرب ليفربول الإنجليزي موعدًا في نهائي كأس العالم للأندية مع فلامينجو البرازيلي يوم السبت القادم.

ولم يتوج ليفربول باللقب قط الذي خسر نهائيه في 2005 من ساو باولو، ولم يفز أي نادٍ إنجليزي باللقب سوى مانشستر يونايتد سوى 2008.
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