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أخبار العالم

الكويتي معتنق اليهودية: سحب الجنسية سيكون فخرا لي

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 09:47 م
الكويتي معتنق اليهودية
الكويتي معتنق اليهودية
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قسم الخارجي
أكد الشاب الكويتي الذي أعلن اعتناقه اليهودية، أنه لا يعنيه سحب الجنسية الكويتية منه أم لا، قائلا "لا يهمني سحب جنسيتي.. بل سيكون مصدر فخر لي".

وقال الشاب الذي يدعى المهنا، أو نفتالي بن يهودا في تصريحات إلى صحيفة القبس الالكترونية الكويتية إنه لا يرغب بالعودة إلى الكويت من بريطانيا حيث يقيم حاليًا.

وأضاف أن ما أثير حول سحب جنسيته أمر لا يعنيه ولا يهمه، بل يعده مصدر فخر له. وأضاف أن رسالتي للشعب الكويتي أن يلتفت أكثر إلى الخطر الإيراني، وأن يضغط على الحكومة لتكريس أجهزتها المخابراتية لإيقاف مشروع النظام الإيراني بتطوير الأسلحة النووية، فهذا من مصلحة إقليم الشرق الأوسط.

وعلقت صفحة إسرائيل بالعربية، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، على الجدل الذي أثير بعد نشر القناة الإسرائيلية لمقطع فيديو يظهر فيه شاب كويتي أعلن اعتناق الديانة اليهودية.

وقالت صفحة "إسرائيل بالعربية" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في تغريدة على حسابها الرسمي "الشاب الكويتي المسلم يوسف المهنا أصبح في السنوات الأخيرة يطلق على نفسه اسم نفتالي بن يهودا، حيث تحول من طفل تربى على كراهية إسرائيل إلى شاب يهودي ويتكلم العبرية".

ونقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصادر بوزارة الداخلية بتقرير حمل عنوان "الداخلية سحب الجنسية الكويتية من مواطن ادعى اعتناقه اليهودية.. بعد التحقق"، لافتة إلى أنه "إذا ثبتت صحة التقرير المنشور فإن سحب الجنسية الكويتية من المواطن اليهودي سيكون إجراء عاجلا".

وأضافت الصحيفة الكويتية وفقا للمصدر "في حال تقدم شخص بشكوى بهذا الخصوص فسوف تتحرك الأجهزة الأمنية وفق الأطر القانونية، مشددة على أنه متى ثبت دخول مواطن كويتي إلى إسرائيل سيخضع للتحقيق في قضية أمن دولة".
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