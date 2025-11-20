لتسريع التحوّل الرقمي بمصر.. هواوي كلاود تدعم تطوير بنية جولد نت تريدنج الرقمية بحلول سحابية متقدمة

أعلنت شركة هواوي كلاود مصر عن توقيع تعاون استراتيجي مع شركة جولد نت تريدنج، بدعم من شركة كوالي ديف، لتعزيز القدرات الرقمية لجولد نت تريدنج ودفع الابتكار في عملياتها التجارية.

وبموجب الاتفاقية، ستعتمد جولد نت تريدنج على حلول هواوي كلاود المتقدمة والموثوقة لتحديث بنيتها التكنولوجية، في إطار سعيها لتوسيع خدماتها وتحسين عملياتها التشغيلية. ويشمل ذلك مجموعة شاملة من تقنيات الحوسبة السحابية، بما في ذلك خدمات الحوسبة القابلة للتوسع، ومنصات البيانات الآمنة، وأدوات التحليلات الذكية، بما يمكّن الشركة من العمل بكفاءة ومرونة أكبر، وتعزيز أداء المنصة، وتحسين اتخاذ القرارات المبنية على البيانات، ودعم الإطلاق السريع للمبادرات الرقمية الجديدة. كما تتيح هذه القدرات تبسيط سير العمل الداخلي، وتحسين تقديم الخدمات، وضمان استمرارية التشغيل لعملائها وشركائها. وتقوم كوالي ديف، الشريك المعتمد لهواوي كلاود، بمساعدة جولد نت تريدنج على تحقيق أقصى أثر تشغيلي.

وقال جو شو، الرئيس التنفيذي لهواوي كلاود مصر: "شراكتنا مع جولد نت تريدنج تعكس التزام هواوي كلاود بدعم التحول الرقمي للشركات في جميع أنحاء مصر. تمنح تقنياتنا السحابية المتقدمة الشركات الأساس الذي تحتاجه للابتكار بفاعلية والتوسع بثقة".

وقال الدكتور سامح الترجمان، رئيس مجلس إدارة إيفولف هولدينغ: "تعزيز بنيتنا الرقمية أمر أساسي لدعم توسعنا وتحسين التميّز التشغيلي. والعمل مع هواوي كلاود يتيح لنا تبني تقنيات متقدمة وتقديم قيمة أكبر لعملائنا من خلال خدمات محسّنة وسير عمل أكثر كفاءة".

ويعكس هذا التعاون التزام هواوي كلاود مصر بدفع الابتكار في قطاعي التجارة والخدمات التجارية، ويمثل خطوة مهمة في التطور الرقمي لشركة جولد نت تريدنج.