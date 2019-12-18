صحيفة كويتية تكشف عن تطورات المصالحة بين السعودية وقطر

كشفت صحيفة "القبس" الكويتية نقلا عمن وصفتهم بمصادر خليجية رفيعة أن المفاوضات السعودية ــ القطرية لحل الأزمة الخليجية أسفرت عن الاتفاق على 3 نقاط حتى الآن.



وأشارت الصحيفة إلى أن المصادر الموثوقة والمتابعة لملف المفاوضات المستمرة منذ أشهر عدة، ذكرت أن الاتفاق الأول يتعلق بتهيئة الرأي العام لأجواء جديدة مختلفة عن الفترة الماضية تسودها فرصة إمكان التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.



وقد بدأ ذلك على مستويات عدة كان الشق الرياضي أحدها. أما الاتفاق الثاني فيتعلق بعدم المس بـ«الرموز» أي الشخصيات المرموقة والسيادية في البلدين، وهذا الاتفاق يجب أن يلتزمه الصحفيون والمؤيدون والمسئولون والمغردون المعروفون وغيرهم من المؤثرين وأصحاب القرار الذين عليهم الكف عن أي مس بالرموز.



وأضافت "القبس" الاتفاق الثالث يقوم على عدم إطلاق أي تصريحات معادية من قبل المسئولين والحكوميين والقياديين ضد نظرائهم في البلد الثاني.



وأكدت المصادر أن «النقاش مستمر حول نقاط خلافية أخرى، والأيام والأسابيع المقبلة قد تشهد إعلانًا مباشرًا أو غير مباشر عما جرى التوصل إليه وما بقي من أمور عالقة».



وردًا على سؤال حول آفاق هذه المحادثات، أجابت المصادر «إن المفاوضات تتقدم خطوتين وتتأخر خطوة»، مشيرة إلى «لقاءات على مستويات عدة تجري بين البلدين حاليًا، منها على المستوى الوزاري وبعضها يجري في عواصم أوروبية».