ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

صحيفة كويتية تكشف عن تطورات المصالحة بين السعودية وقطر

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 09:51 م
أمير قطر
أمير قطر
Advertisements
وكالات
كشفت صحيفة "القبس" الكويتية نقلا عمن وصفتهم بمصادر خليجية رفيعة أن المفاوضات السعودية ــ القطرية لحل الأزمة الخليجية أسفرت عن الاتفاق على 3 نقاط حتى الآن.

وأشارت الصحيفة إلى أن المصادر الموثوقة والمتابعة لملف المفاوضات المستمرة منذ أشهر عدة، ذكرت أن الاتفاق الأول يتعلق بتهيئة الرأي العام لأجواء جديدة مختلفة عن الفترة الماضية تسودها فرصة إمكان التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.

وقد بدأ ذلك على مستويات عدة كان الشق الرياضي أحدها. أما الاتفاق الثاني فيتعلق بعدم المس بـ«الرموز» أي الشخصيات المرموقة والسيادية في البلدين، وهذا الاتفاق يجب أن يلتزمه الصحفيون والمؤيدون والمسئولون والمغردون المعروفون وغيرهم من المؤثرين وأصحاب القرار الذين عليهم الكف عن أي مس بالرموز.

وأضافت "القبس" الاتفاق الثالث يقوم على عدم إطلاق أي تصريحات معادية من قبل المسئولين والحكوميين والقياديين ضد نظرائهم في البلد الثاني.

وأكدت المصادر أن «النقاش مستمر حول نقاط خلافية أخرى، والأيام والأسابيع المقبلة قد تشهد إعلانًا مباشرًا أو غير مباشر عما جرى التوصل إليه وما بقي من أمور عالقة».

وردًا على سؤال حول آفاق هذه المحادثات، أجابت المصادر «إن المفاوضات تتقدم خطوتين وتتأخر خطوة»، مشيرة إلى «لقاءات على مستويات عدة تجري بين البلدين حاليًا، منها على المستوى الوزاري وبعضها يجري في عواصم أوروبية».
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحليل | مستقبل أسعار الذهب بعد أكبر خسائر أسبوعية في 3 سنوات

الكويت تعلن استعدادها لاستضافة الأطراف اليمنية للتوصل إلى اتفاق نهائي للأزمة

الأمم المتحدة تشكر السعودية لتحقيق السلام في اليمن.. وأمريكا تفرض عقوبات على وزير الاتصالات الإيراني.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

أول تعليق من ميليشيات الحوثي على إطلاق التحالف العربى سراح 200 أسير

الملك سلمان يدين حادث إطلاق النار في فلوريدا واليونان تطرد السفير الليبي بسبب اتفاق السراج وأردوغان.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

السعودية تعلن استئناف إنتاج الحقول النفطية المشتركة مع الكويت قريبا

ترشيحاتنا

بريئة رغم ملابسها الجريئة.. 20 إطلالة لـ نيللي كريم في عيد ميلادها

عائلتي أهلاوية.. ناشئ الزمالك يكشف سبب هروبه إلى تايلاند | فيديو

وفاة الفنانة عصمت محمود .. تعرف علي اخر اعمالها.. واشهر افية علي هنيدي .. وزوجها فنان شهير

كأس العالم للأندية.. تعليق كلوب على إصابة محمد صلاح القديمة قبل مواجهة مونتيري المكسيكي

بملابس محتشمة.. شاهد| زوجة جنش تخطف الأنظار

بربع جنيه | حيلة عجيبة تقضي على الإمساك نهائيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وحيد حامد وتامر عبد المنعم في عزاء المخرج ياسر زايد | صور

بدت متأثرة | نجوم الفن في عزاء والد سهر الصايغ

للمرة الأولى فى الصعيد.. فريق للباليه في المنيا .. صور