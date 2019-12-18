اتهمتها بالتحيز.. الحكومة البريطانية تدرس إمكانية سحب ترخيص BBC

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اتهمت الحكومة البريطانية الجديدة، هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اليوم الأربعاء، باتخاذ موقف متحيز خلال الانتخابات العامة الأخيرة، والتي أسفرت عن فوز بوريس جونسون، بتفويض كاسح لتشكيل الحكومة الجديدة.وذكر راديو "صوت أمريكا" في نشرته باللغة الإنجليزية، أن وزيرة الثقافة التي أعيد تعيينها في الحكومة البريطانية الجديدة "نيكي مورجان" أكدت أنها ستأخذ موقفا يتسم بسعة الأفق والتفتح الذهني، حيال إمكانية سحب الترخيص الممنوح لهيئة الإذاعة البريطانية، والتي تكلف كل عائلة بريطانية نحو 154 جنيها إسترلينيا، "ما يعادل 182 يورو" سنويا.وكانت هيئة الإذاعة البريطانية قد حصلت على 7ر3 مليار جنيه إسترليني، كرسوم للترخيص، خلال العام المالي الذي انتهى في 30 من أبريل الماضي.وتجدر الإشارة إلى أن حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا شعر بالغضب، عندما انتقد كبير المحاورين السياسيين في "بي بي سي" أندرو نيل، رئيس الوزراء بوريس جونسون، على الهواء؛ لرفضه التحدث معه.