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رياضة

الدوري الألماني.. بايرن ميونخ يحقق فوزا سهلا على فرايبورج 3 - 1

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 12:13 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
حقق فريق بايرن ميونخ، الفوز مضيفه فريق فرايبورج، بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "شوارزوالد ستاديون"، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من الدوري الألماني.

سجل النجم البولندي "روبرت ليفاندوفسكي"، هدفًا في الدقيقة 16، ونجح فرايبورج فى إدراك هدف التعادل بالدقيقة 59، عن طريق اللاعب فينسينزو جريفو.

وعاد بطل ألمانيا بهدفين فى غضون 3 دقائق، عبر جوشوا زيركزى، وسيرج جنابرى، فى الدقيقتين الثانية والخامسة من الوقت بدل الضائع.

الفوز رفع به بايرن ميونخ، رصيده للنقطة 30 ليحتل المركز الثالث، متفوقًا بفارق الأهداف على بوروسيا دورتموند، الذي يتساوى معه فى عدد النقاط، بينما يتصدر لايبزيج، برصيد 34 بالتساوى مع بوروسيا مونشنجلادباخ. 

وجاءت باقي النتائج التى أقيمت اليوم من الدوري الألماني كالاتي:

- بوروسيا مونشنجلاباخ 2 – 0 بادربورن

- باير ليفركوزن 0 – 1 هيرتا برلين

- اينتراخت فرانكفورت 2 – 4 كولن

- فولفسبورج 1 – 1 شالكه
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