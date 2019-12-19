يقظة ضابط شرطة.. القبض على عاطل بحوزته سيارة مسروقة بطريق إسكندرية الصحراوي

تمكن كمين أمني بطريق "إسكندرية - القاهرة" الصحراوي، التابع لإدارة تأمين الطرق بمديرية أمن إسكندرية، من ضبط عاطل يقود سيارة مسروقة وبحوزته أسلحة نارية، محاولًا الهروب من الكمين، وحُرر محضر عن ذلك، وأخطرت النيابة للتحقيق.





وكان النقيب ياسر عارف، والقول الأمني بوحدة تأمين الطرق التابعة لمديرية أمن إسكندرية، اشتبهوا في سيارة لوجود لوحات معدنية مزورة عليها وأثناء محاولة إيقاف سائقها حاول الهروب.





وتم ضبط السائق وتبين أنه يدعى "هيثم ا م"، مواليد محافظة أسيوط، كما تبين أن السيارة مسروقة، وقام قائدها بوضع لوحات معدنية مزورة.



