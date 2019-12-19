بالاشتراك مع ابنة عامر منيب.. نجل أحمد السقا يروج لفيلمه الجديد ..شاهد

أعلن ياسين السقا، ابن أحمد السقا، خوضه تجربة التمثيل بفيلمه الجديد "الصبي الأزرق"، بالاشتراك مع نور ابنة الفنان الراحل عامر منيب.



ونشر ابن الفنان أحمد السقا، البوستر الدعائي لفيلمه القصير "الصبي الأزرق"، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.



وعلق على أفيش الفيلم، "الأفيش الرسمي لفيلمي القادم "Blue Boy" رسمة وصناعة نور عامر منيب".



ولقي ياسين أحمد السقا، رسائل دعم من متابعيه عبر إنستجرام، وجاءت التعليقات بين "بالتوفيق يا ابن الغالي" و"ألف مبروك" و"ربنا يوفقك".



الجدير بالذكر أن الفنان أحمد السقا يواصل حاليا تصوير فيلمه الجديد "العنبكوت"، الذي يشارك في بطولته منى زكى وظافر العابدين، وتدور أحداثه في إطار من الأكشن والإثارة.



فيلم العنكبوت من بطولة "محمد لطفى وأحمد فؤاد سليم وزكى فطين عبد الوهاب ويسرا اللوزى وريم مصطفى، والعمل من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.

