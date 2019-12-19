البيت الأبيض يعلق على قرار مجلس النواب بالبدء في إجراءات عزل ترامب

أصدر البيت الأبيض، منذ قليل، بيانًا عاجلًا قال فيه إن الرئيس دونالد ترامب مستعد تمامًا للمرحلة الثانية من إجراءات عزله التي سيتعين فيها على مجلس الشيوخ النظر في الاتهامات التي صوّت عليها المجلس ذو الأغلبية الديمقراطية.





وقال البيان "الرئيس مستعد تمامًا وواثق أن مجلس الشيوخ سيبرئه من التهم المنسوبة إليه".





ومنذ قليل، وافق مجلس النواب الأمريكي على التصويت لصالح توجيه اتهام رسمي لترامب بإساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل المجلس، ما يمهد الطريق لبدء محاكمته برلمانيًا ضمن الإجراءات الرامية لعزله.





ووافق المجلس على توجيه تهمة إساءة استخدام السلطة للرئيس دونالد ترامب بـ 230 صوتًا مقابل اعتراض 197 صوتًا، بينما صوت لصالح توجيه تهمة عرقلة عمل المجلس بـ 229 صوتًا مقابل اعتراض 198 صوتًا.





ويواجه ترامب اتهاما باستغلال سلطته من جراء مطالبته لأوكرانيا بالتحقيق مع بايدن الساعي لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، كما أنه متهم بعرقلة تحقيق الكونجرس في هذا الأمر، فيما ينفي الرئيس الأميركي ارتكاب مخالفات، وندد بالتحقيق ووصفه بأنه خدعة.



