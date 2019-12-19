أول تعليق من ترامب على اتهامات مجلس النواب تمهيدا لعزله

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، الخميس، إن الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي يحاولون إبطال فوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.





منذ قليل، وافق مجلس النواب الأمريكي ذو الأغلبية الديمقراطية، على التصويت لصالح توجيه اتهام رسمي لـ"ترامب"، بإساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل المجلس، ما يمهد الطريق لبدء محاكمته برلمانيًا ضمن الإجراءات الرامية إلى عزله.





ووافق المجلس على توجيه تهمة إساءة استخدام السلطة للرئيس دونالد ترامب بـ 230 صوتًا مقابل اعتراض 197 صوتًا.





ويواجه ترامب اتهامًا باستغلال سلطته من جراء مطالبته لأوكرانيا بالتحقيق مع بايدن الساعي لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، كما أنه متهم بعرقلة تحقيق الكونجرس في هذا الأمر، فيما ينفي الرئيس الأميركي ارتكاب مخالفات، وندد بالتحقيق ووصفه بأنه خدعة.





ومن المرجح، أن يواجه ترامب محاكمة في مجلس الشيوخ لتحديد ما إذا كان يتعين إدانته وعزله، ويتوقع زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، أن تبدأ المحاكمة في أوائل يناير.



