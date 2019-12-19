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حوادث

إغلاق طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي بسبب الشبورة المائية

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 06:47 ص
طريق القاهرة - الاسكندرية
طريق القاهرة - الاسكندرية الصحراوي
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أحمد مهدي
أعلنت الإدارة العامة للمرور، إغلاق طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي من الكيلو ٣٢ حتى الكيلو ٥٥؛ بسبب ظهور الشبورة المائية وانعدام الرؤية.

وتهيب الإدارة بإشراف اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات، بالالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.

وكانت وزارة الداخلية وجهت للمواطنين مرتادي الطرق رسالة هامة ضمت إرشادات ونصائح لقيادة آمنة في الطقس السيئ.

وفي ذات السياق رفعت غرف عمليات إدارات المرور المختلفة حالة الطوارئ، لاسيما إجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، مع تغيرات الطقس وهطول الأمطار، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ.

وناشد اللواء هاني جرجس، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، قائدي المركبات، الالتزام بقواعد وقوانين المرور، والسير وفق معايير القيادة الآمنة في الطقس السيئ على الطرق الصحراوية والساحلية، والاتصال على خدمات الإغاثة المرورية في حالات الطوارئ والتدخل والإنقاذ السريع.

وأكدت المصادر أن اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، يتابع الحالة المرورية على الطرق والمحاور بشكل لحظي لإعطاء أوامر بالتدخل في حالات الطوارئ، مطالبًا قائدي المركبات بالالتزام بتعليمات رجال المرور، والقيادة بشكل يحترم الطريق ويحافظ على الحياة وحياة الآخرين.
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