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فن

تريند الفن | ظهور جريء للممثلة صاحبة الفيديوهات الفاضحة.. انسحابات بالجملة من مسلسل محمد رمضان

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 09:13 ص
تريند الفن
تريند الفن
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سعيد فراج
نشر قسم الفن بـ"صدى البلد" خلال الساعات الماضية، مجموعة كبيرة من الأخبار، حقق بعضها قراءات عالية، وحصدت اهتمام آلاف القرّاء، من أبرزها:

أبرزهم غادة عادل.. انسحابات بالجملة للفنانين من مسلسل البرنس لـ محمد رمضان

شهد مسلسل «البرنس» للفنان محمد رمضان، قبل التصوير بيومين عددا من الانسحابات وهي انسحاب النجمة غادة عادل وجاء البديل النجمة اللبنانية نور، أما الثاني فكانت إيمان العاصي لتأتي مكانها الفنانة روجينا، وهناك شائعات تتردد بانسحاب الفنانة نجلاء بدر على الرغم من تعاقدها بسبب أنه طلبت من المخرج محمد سامي التعديل في السيناريو ولكنه رفض ولكن لم تعلن انسحابها بشكل صريح حتى الآن.

شبه دينا الشربيني | جلسة تصوير لـ زينة عاشور بعدسة مصور عمرو دياب

نشرت زينة عاشور زوجة الفنان عمرو دياب صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، حيث ظهرت أثناء جلسة تصوير خضعت لها مؤخرا بعدسة المصور كريم نور.

دبلة وخاتم | سمية الخشاب تعيد إثارة الجدل حول زواجها سرًا

ظهرت الفنانة سمية الخشاب في أحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي على انستجرام، وهي ترتدي دبلة وخاتما في يدها اليسرى، ما أثار الجدل مجددًا حول زواجها سرًا وعدم الإفصاح عن هذه الزيجة، على الرغم من أنها نفت الزواج قبل شهرين.

بعد فيديوهاتها الفاضحة | الممثلة السورية تنشر صورة أخرى جريئة

نشرت المغنية والممثلة السورية انجي خوري، صورة جريئة عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، أثارت بها الجدل بين النشطاء بعد أيام من تسريب فيديوهات فاضحة لها عبر مواقع الإنترنت، لتتجاهل «انجي» الضجة المثارة حول أزمة الفيديوهات.
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