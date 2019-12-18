بعد فيديوهاتها الفاضحة | الممثلة السورية تنشر صورة أخرى جريئة

نشرت المغنية والممثلة السورية انجي خوري، صورة جريئة عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، أثارت بها الجدل بين النشطاء بعد أيام من تسريب فيديوهات فاضحة لها عبر مواقع الإنترنت، لتتجاهل «انجي» الضجة المثارة حول أزمة الفيديوهات.



جاء ذلك بعدما تداول عدد من النشطاء على السوشيال ميديا، صورة من المقطع الفيديو الفاضح للممثلة السورية انجي خوري، ضمن مقاطع الفيديو المصورة التي تم تسريبها لها خلال الفترة الأخيرة.



كانت انجي خوري، قد كشفت في بثٍ مباشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، عن علاقة الحب، التي جمعتها بالناشط اللبناني ربيع الزين، مشيرة إلى أن تلك العلاقة استمرت لمدة 4 سنوات.



وأشارت انجي خوري، إلى أن علاقتها بـ ربيع الزين كانت كتب كتاب، وأضافت أن أهلها كانوا يعرفون بتلك العلاقة وأنهما كانا على وشك الزواج، إلا أن مشاكل حدثت بينهما.



فيديوهات السورية انجي خوري، جاءت بعد الفيديوهات الإباحية التي تم تسريبها للراقصة الروسية جوهرة، التي قررت محكمة جنح مستأنف الجيزة، حجز الاستئناف المقدم من الراقصة الروسية على حكم حبسها سنة مع الشغل، في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، لجلسة 28 ديسمبر؛ للحكم.



وكانت مباحث الآداب، ألقت القبض على جوهرة على خلفية اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وارتداء بدلة رقص مخالفة للمواصفات، وعدم حملها تصريح عمل.



وقررت نيابة الجيزة، إخلاء سبيل جوهرة بكفالة 5 آلاف جنيه، على ذمة اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، وإثارة الغرائز والعمل دون ترخيص، وأحالت القضية لمحكمة الجنح، التي أصدرت قرارها المتقدم.