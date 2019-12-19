AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم.. نصائح وتحذيرات للمواطنين.. فيديو

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 09:10 ص
صدى البلد
Advertisements
محمود محسن
أكد دكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، أن الأحوال الجوية ستستمر في حالة الاستقرار، وأن الشبورة المائية ستظل متواجدة بكثافة على الطرق القريبة من المسطحات المائية أو المزروعات.

وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" عبر قناة مصر الأولى، أنه ينبغي على قائدي المركبات توخي الحذر خلال القيادة على الطرق السريعة.

وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد أن الطقس يميل إلى البرودة خلال الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر، مشيرا إلى أن فارق الدرجات قد يكون 10 درجات بين العظمى والصغرى.

وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد إلى أنه ينصح السادة المواطنين بارتداء الملابس الشتوية على مدار اليوم، كون أن الأحوال الجوية تميل إلى فصل الشتاء.

وقال مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد إنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضباب وشبورة على الطرق .. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

الأرصاد تحذر من شبورة مائية كثيفة.. فيديو

ارتفاع طفيف في الحرارة.. حالة الطقس اليوم على المحافظات

الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 26

شبورة صباحًا وبرودة شديدة ليلًا.. الأرصاد تحذر من الأحوال الجوية غدًا

الأرصاد: طقس اليوم الأربعاء مائل للبرودة.. والحرارة تنخفض لـ 14 درجة

ترشيحاتنا

توقعات الأبراج لعام 2020 .. الثور الحب في طريقه إليك .. الأسد احذر الحسد

هل من الصحيح الإجبار على الحجاب؟

هل يشترط الوضوء لقراءة القرآن؟

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 19 -12-2019.. فيديو

لـ الطلاب.. 3 أطعمة تقوي الذاكرة وتساعد على التركيز تناولوها

بعد هدف رونالدو الطائر هاشتاج #قانون_الجاذبية يتصدر تويتر

AdvertisementS

عاش هنا يوثق حقيقة مقتل سعاد حسني بسبب مذكراتها.. وكواليس زواجها من العندليب.. وسر دفعها 1000 جنيه من أجل رشدي أباظة

انتحار مصري في الكويت يكشف عن كارثة.. تفاصيل

تريند الفن | ظهور جريء للممثلة صاحبة الفيديوهات الفاضحة.. انسحابات بالجملة من مسلسل محمد رمضان

إجراءات عزل ترامب.. الرئيس الأمريكي: انتحار سياسي.. البيت الأبيض: مجلس الشيوخ يحسم الأمر

نجم فرنسا السابق يوجه صدمة قوية لـ محمد صلاح.. تفاصيل

اخبار الرياضة.. مفاجأة بتشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي.. إصابة نجم الأهلي السابق بـ ورم خبيث

كشف بترولى جديد بمعدل يومى 7000 برميل زيت خام و 10 ملايين قدم مكعب غاز

وداعًا للزواج العرفي| مشروع قانون جديد تحت قبة البرلمان لتجريمه نهائيًا

على خطى الراحل علاء علي.. لاعب الأهلي السابق يتعرض لإصابة بورم في المخ

«الداخلية» توجه رسالة هامة لقائدي السيارات على الطرق

ديسابر يقترب من الرحيل عن قيادة بيراميدز والبديل الأقرب

الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم.. نصائح وتحذيرات للمواطنين.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

100 قطعة.. لوح تيتي وبردية وادي الجرف في معرض الحفائر الفرنسية.. صور

عاش هنا يوثق حقيقة مقتل سعاد حسني بسبب مذكراتها.. وكواليس زواجها من العندليب.. وسر دفعها 1000 جنيه من أجل رشدي أباظة

بلا رحمة.. العثور على رضيع في صندوق قمامة قبل وقوعه في كارثة