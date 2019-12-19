كش ملك.. خطوة واحدة كبرى تفصل ترامب عن مغادرة مقعده في البيت الأبيض

أعلنت نانسي بولسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي بالأمس بدء إجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي قابلها الرجل بالسخرية كعادته، لكن المفاجأة تحققت وأقرّ النواب عزل الرجل، ليتحول مشوار التصريحات خلال الشهرين الماضيين إلى واقع فعلي يهدد بقاء ساكن البيت الأبيض.





وبعد إقرار مجلس النواب الأمريكي تهمتين ضد ترامب تمهيدًا لعزله، فجر اليوم الخميس، لم تبق إلا خطوة واحدة ويعزل ترامب عن منصبه أو يبقى ويكمل مدته الرئاسية.





ووفق الدستور الأمريكي بحسب ما تقول شبكة، إيه بي سي نيوز الأمريكية، فالحكم النهائي على ترامب بيد مجلس الشيوخ، الذي يحق له وحده محاكمة المسئولين الكبار في الدولة، حيث يرأس جلسات محاكمة الرئيس الأمريكي رئيس القضاة، ولا تتم إدانته إلا بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين .





وأحال مجلس النواب الأمريكي رسميا الرئيس ترامب إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ بتهمتي استغلال السلطة وتعطيل عمل الكونجرس، ليصبح بذلك رابع رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يطلق الكونجرس بحقه إجراء رسميًا بالعزل.





وقال السيناتور ميتش ماكونيل، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، إن الإعلان عن موعد بدء محاكمة الرئيس ترامب سيكون الأسبوع المقبل، مرجحًا أن تبدأ في يناير 2020.



