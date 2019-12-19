انتي قصيرة | ياسمين الخطيب تصدم متابعيها وتكشف عن طولها

ردت الفنانة ياسمين الخطيب على تعليق إحدى المتابعات لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، والتي استفسرت فيه عن حقيقة قصر قامتها.



وقالت المتابعة لـ ياسمين الخطيب: «انت شورت جيرلز وربنا؟!»، لترد عليها «الخطيب» قائلة: «158 cm»، لتصدم متابعيها عبر انستجرام.



وخضعت ياسمين الخطيب، مؤخرًا، إلى جلسة تصوير جديدة بتوقيع خبير الأزياء المصمم محمد إسماعيل.



وظهرت ياسمين الخطيب في الصور التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام" بإطلالة رومانسية ساحرة، أضفت إليها الكثير من الجمال.



ياسمين الخطيب قدمت منذ أيام حفل ختام النسخة الخامسة من مهرجان "إيجي فاشون" وكرم فيه كل من المخرج مجدى أبو عميرة، المخرج محمد حمدي، الملحن محمد رحيم، مدربة الأسود أنوسة كوتة، المطرب مجد القاسم، الفنانة إنجي شرف، الفنانة مني ممدوح، المطرب أحمد جوهر، نجمة أراب أيدول هبة يوسف، الفنانة ياسمين رحمي.

