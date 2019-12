الاثنين.. إعلان المشروع الفائز لتمثيل مصر ببينالي فينسيا للعمارة

يعلن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس "محمد ابو سعده" ،الإثنين المقبل عن المشروع الفائز لتمثيل مصر في المسابقة المعمارية المفتوحه بينالي فينسيا الدولي للعمارة في دورته السابعة عشر والتي يتم افتتاحها في 26 مايو 2020 وحتى 29 نوفمبر 2020 ، .



صرح بذلك رئيس الجهاز مضيفا أنه سوف يتم افتتاح معرض الأعمال المشاركة عقب إعلان الجوائز وتوزيع شهادات التقدير .



واوضح" ابو سعده" ان المشروع الفائز بمسابقة البينالي التي يطرحها الجهاز للمرة الرابعة على التوالي سوف يمثل مصر في جناحها الدائم بالبينالي في فينسيا ، ويكون رئيس فريق العمل لهذا المشروع هو قوميسير الجناح ؛ وتمنح المشروعات الجادة المتميزة شهادات تقدير بناءا على توصية لجنة التحكيم المكونة من " د. باسل كامل أستاذ العمارة – كلية العلوم والهندسة – الجامعة الامريكية بالقاهرة ، د. علية عبد الهادي أستاذ العمارة الداخلية – كلية الفنون الجميلة – جامعة حلوان، د. شريف محمد الفقي أستاذ العمارة – رئيس قسم العمارة – كلية الهندسة والتكنولوجيا – الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، د. علي جبر أستاذ العمارة – كلية الهندسة – جامعة القاهرة ، د. مراد عبدالقادر استاذ العمارة ــ مكلية الهندسة جامعة عين شمس ، د. حسن عبدالسلام استاذ العمارة كلية الهندسة جامعة الأسكندرية.



الجدير بالذكر أن هذه الدورة تحمل فكرة تصميم وتنفيذ مشروع معماري يحقق موضوع المعرض لدورة 2020 وهي

ال "How will we live to gether ? ".