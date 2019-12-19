راسمك في خيالي لـ محمد حماقي تتخطى 4 ملايين مشاهدة.. فيديو

حصد الفنان محمد حماقي، 4 ملايين و246 ألف مشاهدة، بعد طرح أحدث كليباته الغنائية، التي تحمل اسم «راسمك في خيالي»، عبر قناته الرسمية على يوتيوب، في 9 ديسمبر الجاري.



كليب «راسمك في خيالي» لـ محمد حماقي، من ألبومه الجديد «كل يوم من ده»، وهو من إخراج: مصطفى عامر، كلمات: أمير طعيمة، ألحان: محمد النادي، توزيع موسيقي ومكساچ: تميم.



وتقول كلمات الأغنية:



ياما حكيت عليك للناس وللأيام

قالولي خيال وقلت حقيقة مش أوهام

قالوا ملاك بتحلم بيه ومش إنسان

راهنت عليك وأديني بقيت أنا الكسبان



أنا راسمك في خيالي

من قبل ما اكون وياك

وسنين وأنا بستناك

عايش على نار الشوق

قالوا عليا ليالي

عايش في أمل كداب

مسكين ماشي ورا سراب

ومسيره في يوم هيفوق



وآدي المسكين بقى دلوقتي ليه حاسدين

ومش فاهمين وسألوني عرفت منين

إني في يوم هقابلك بين بقية الناس

وأنا رديت بإني مشيت ورا الإحساس



أنا راسمك في خيالي

من قبل ما اكون وياك

وسنين وأنا بستناك

عايش على نار الشوق

قالوا عليا ليالي

عايش في أمل كداب

مسكين ماشي ورا سراب

ومسيره في يوم هيفوق