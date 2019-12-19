بـ 70 مليون يورو.. فيسبوك تستحوذ على شركة الألعاب الإسبانية PlayGiga

استحوذت شركة عملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك "Facebook"، على شركة PlayGiga الناشئة للألعاب السحابية، والتي يقع مقرها في إسبانيا والتي سبق لها تقديم خدماتها في عدد من البلدان الأوروبية من بينها إيطاليا والأرجنتين وشيلي وإسبانيا، وبعض دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وبحسب ما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني، تسعى فيسبوك لتعزيز اهتمامها في مجال الألعاب السحابية بهذا الاستحواذ، لتكون بذلك أمام مرحلة جديدة في تقديم خدمات الألعاب الخاصة بها بعد تدشين تبويب ألعاب على شبكتها الاجتماعية.



ولم تذكر فيسبوك أي تفاصيل عن قيمة الصفقة ولكن أكدت عملية الشراء لموقع (CNBC)، وذلك عقب تقارير صدرت الأسبوع الماضي من صحيفة Cinco Dias والتي نشرت أن قيمة الصفقة كانت 70 مليون يورو (حوالي 78 مليون دولار).



وعبر تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر قال Facebook Gaming: "إننا سعداء بالترحيب بخدمة PlayGigaOficial، ضمن فريق Facebook Gaming"، ومن جهتها لم تتحدث شركة الألعاب الإسبانية PlayGiga ولكن أوضحت عبر الرسالة على موقعها الرسمي على الإنترنت: "إن الفريق ينتقل إلى شيء جديد لكنه أكد أنه سيواصل عمله في الألعاب السحابية".



ويأتي هذا الاستحواذ مع نمو سوق الألعاب السحابية بفضل دخول بعض الشركات الألكترونية الكبرى في هذا المجال، خلال الشهر الماضي، أطلقت شركة جوجل خدمة الألعاب السحابية الخاصة بها المسماة Stadia، وبينما تختبر شركة مايكروسوفت منصة الألعاب السحابية الخاصة بها xCloud قبل إطلاقها الرسمي في عام 2020، وفي الوقت نفسه، تقدم شركة سوني Sony خدمة الألعاب السحابية الخاصة به PlayStation Now.



وتعمل فيسبوك بجهود متزايدة للتركيز على مجال الألعاب السحابية في السنوات الأخيرة، ففي شهر مارس الماضي، أضافت الشركة قسم "Gaming" إلى شريط التنقل الخاص بها، والذي جمع خدمة البث المباشر مثل Gitch على Twitch، بالإضافة إلى مجموعتها من الألعاب الفورية المستندة إلى الويب.



وكما كان لديها اهتمام كبير بألعاب الواقع المعزز VR منذ استحواذها على Oculus في عام 2014، واستحوذت الشهر الماضي على استوديوهاتBeat Studios، المطور وراء Beat Saber، حيث ادعت الشركة مؤخرًا أن أكثر من 700 مليون مستخدم يتعاملون مع محتوى ألعاب فيسبوك كل شهر.