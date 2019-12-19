قصة إلهام يصوت لها العالم.. مشروع الهوية الإعلامية لـ الإمارات | التفاصيل الكاملة

أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة، مشروع هوية الدولة، وهو ما أسمته بـ مشروع الخمسين عاما المقبلة في محاولة لنقل قصتها الملهمة، كما أعلن، إلى العالم ككل، الأمر الذي يتيح لها الترويج عالميا بصورة اسهل لدى جميع شعوب دول العالم.
دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، للمشاركة في اختيار شعار العلامة التجارية الجديد الذي سيمثل دولة الإمارات العربية المتحدة في العالم.
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دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، للمشاركة في اختيار شعار العلامة التجارية الجديد الذي سيمثل دولة الإمارات العربية المتحدة في العالم.
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التصويت مفتوح للأشخاص في الإمارات العربية المتحدة وكذلك للمقيمين في جميع أنحاء العالم، بدءًا من 17 ديسمبر 2019.
يختار الناخبون واحدة من ثلاثة شعارات إماراتية شاركت في تصميمها مجموعة «إلهام 49» و المكونة من فنانيين ومصممين من الإمارات السبع.
الشعارات الثلاثة تحمل عنوان «الإمارات» سواء الخطية أو صورة النخلة أو صورة الخطوط السبعة الملونة بألوان علم الدولة.
وتهدف عملية التصويت التي دعا إليها الشيخ بن راشد بهدف إبراز هوية الدولة الأصيلة، وترسيخ صورتها الإيجابية إقليميًا ودوليًا؛ بحيث تسهم الهوية الإعلامية في نقل قصة الإمارات ومسيرة بنائها وتطورها وازدهارها للعالم، كقصة نجاح ملهمة، تستحق تسليط الضوء عليها، والاحتفاء بها ومشاركتها مع كل الدول والشعوب
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وتساهم السبع إمارات الهوية الإعلامية، التي تلخص جوهر هويتها، في الترويج لمزاياها وصفاتها الاستثنائية، وتعزيز عناصر الجذب التي تتمتع بها، بوصفها حاضرةً كوزموبوليتانية تشكل نقطة التقاء بين الشرق والغرب، ومركزًا رئيسيًا للأعمال والابتكار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحاضنةً للمواهب والخبرات والإبداعات والابتكار وأصحاب الطموحات العلمية والفكرية والأدبية، ومنارةً للأمل والتغيير الإيجابي والتسامح في المنطقة، وبوتقةً تنصهر فيها مختلف الثقافات والعرقيات والأديان، ومجتمعًا ذا خصوصية يتمسك بقيمه وتقاليده وإرثه التاريخي، ودولةً عصرية، وقيادةً استثنائية تتبنى رؤية استشرافية تسعى إلى بناء دولة المستقبل لأجيال الغد، وطموحاتها وتطلعاتها لا تعرف سقفًا، وفقا للمنشور على موقع المبادرة https://www.nationbrand.ae
ويتجلى مفهوم الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات وفقا للمشروع المخطط اطلاقه، أو لأي دولة ما في مجموعة التصورات والآراء والأفكار والمشاعر، التي تثيرها الدولة لدى الشعوب والدول الأخرى والتي تتحول مع الوقت ومن خلال معايشة تجربة الدولة إلى علامة فارقة لها، على نحو يعكس هويتها المتفرّدة ويؤكد خصوصيتها.
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وتستهدف الامارات تكريس صدورة الدولة من خلال مجموعة من الخصائص الاقتصادية والتاريخية والثقافية والاجتماعية والإنسانية التي تمتلكها، إلى جانب إنجازاتها والعناصر التي تصوغ تجربتها وتأثير ذلك على واقع شعبها أو مجتمعها المحلي وواقع الشعوب والمجتمعات الأخرى التي تتعامل معها، بالإضافة إلى قيمها ومعتقداتها وتوجهاتها ومواقفها.
ومن شأن قيام الدولة بإبراز هذه المقومات وبناء صورة إيجابية وناجحة حول تجربتها ومزاياها والاستثمار فيها.
ومشروع الشعار وفقا لما هو مخطط له من المتوقع أن يقدمها بطريقة موضوعية إيجابية في المحافل الدولية ووسط الدول والشعوب، ويساعدها في بناء علاقات متينة مع الدول والأطراف الفاعلة في مختلف المجالات.
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وفي تجربة مميزة تسعى الامارات لمحاكاة تجارب دول مثل استراليا وهويتها الكنغر، وكندا ورقة القيقب، وبريطانيا التي تتخذ حرّاس القصر الملكي رمزا لها ووخصّصت بريطانيا نحو 13.5 مليون جنيه إسترليني لدعم تلك الهويّة الإعلامية، ونيوزيلندا اختارت سعفة نبات السرخس الفضي المحلي، وسنغافورة التي اختارت جملة PASSION MADE POSSIBLE - اختيرت كأقوى هوية اعلامية لعام 2018 - من خلال بناء وتصميم هويّة إعلامية عن طريق جهد وطني، يتشارك فيه الشعب والحكومة سويا.
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التصويت مفتوح للأشخاص في الإمارات العربية المتحدة وكذلك للمقيمين في جميع أنحاء العالم، بدءًا من 17 ديسمبر 2019.
يختار الناخبون واحدة من ثلاثة شعارات إماراتية شاركت في تصميمها مجموعة «إلهام 49» و المكونة من فنانيين ومصممين من الإمارات السبع.
الشعارات الثلاثة تحمل عنوان «الإمارات» سواء الخطية أو صورة النخلة أو صورة الخطوط السبعة الملونة بألوان علم الدولة.
وتهدف عملية التصويت التي دعا إليها الشيخ بن راشد بهدف إبراز هوية الدولة الأصيلة، وترسيخ صورتها الإيجابية إقليميًا ودوليًا؛ بحيث تسهم الهوية الإعلامية في نقل قصة الإمارات ومسيرة بنائها وتطورها وازدهارها للعالم، كقصة نجاح ملهمة، تستحق تسليط الضوء عليها، والاحتفاء بها ومشاركتها مع كل الدول والشعوب
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اقرأ المزيدويعتبر أفضل جزء في المشروع هو أنه في كل تصويت ، سيتم زرع شجرة والهدف من ذلك هو التخطيط لمليون شجرة عبر الإمارات.
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وتساهم السبع إمارات الهوية الإعلامية، التي تلخص جوهر هويتها، في الترويج لمزاياها وصفاتها الاستثنائية، وتعزيز عناصر الجذب التي تتمتع بها، بوصفها حاضرةً كوزموبوليتانية تشكل نقطة التقاء بين الشرق والغرب، ومركزًا رئيسيًا للأعمال والابتكار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحاضنةً للمواهب والخبرات والإبداعات والابتكار وأصحاب الطموحات العلمية والفكرية والأدبية، ومنارةً للأمل والتغيير الإيجابي والتسامح في المنطقة، وبوتقةً تنصهر فيها مختلف الثقافات والعرقيات والأديان، ومجتمعًا ذا خصوصية يتمسك بقيمه وتقاليده وإرثه التاريخي، ودولةً عصرية، وقيادةً استثنائية تتبنى رؤية استشرافية تسعى إلى بناء دولة المستقبل لأجيال الغد، وطموحاتها وتطلعاتها لا تعرف سقفًا، وفقا للمنشور على موقع المبادرة https://www.nationbrand.ae
ويتجلى مفهوم الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات وفقا للمشروع المخطط اطلاقه، أو لأي دولة ما في مجموعة التصورات والآراء والأفكار والمشاعر، التي تثيرها الدولة لدى الشعوب والدول الأخرى والتي تتحول مع الوقت ومن خلال معايشة تجربة الدولة إلى علامة فارقة لها، على نحو يعكس هويتها المتفرّدة ويؤكد خصوصيتها.
______________________
اقرأ المزيدووفقا لموقع الهوية الاماراتية تُقاس الهوية الإعلامية لدولة ما بحجم الأثر أو الانطباع الذي تتركه على مستوى الأفراد، وعلى مستوى الشعوب والمجتمعات، وعلى مستوى العلاقات الرسمية بينها وبين الدول.
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وتستهدف الامارات تكريس صدورة الدولة من خلال مجموعة من الخصائص الاقتصادية والتاريخية والثقافية والاجتماعية والإنسانية التي تمتلكها، إلى جانب إنجازاتها والعناصر التي تصوغ تجربتها وتأثير ذلك على واقع شعبها أو مجتمعها المحلي وواقع الشعوب والمجتمعات الأخرى التي تتعامل معها، بالإضافة إلى قيمها ومعتقداتها وتوجهاتها ومواقفها.
ومن شأن قيام الدولة بإبراز هذه المقومات وبناء صورة إيجابية وناجحة حول تجربتها ومزاياها والاستثمار فيها.
ومشروع الشعار وفقا لما هو مخطط له من المتوقع أن يقدمها بطريقة موضوعية إيجابية في المحافل الدولية ووسط الدول والشعوب، ويساعدها في بناء علاقات متينة مع الدول والأطراف الفاعلة في مختلف المجالات.
______________________
اقرأ المزيدقصة الإمارات والمعجزة التنموية التي حققتها خلال عقود قليلة في عُمر الدول والشعوب تشكل تجسيدًا حيًا لثقافة "اللامستحيل"، كفلسفة تنطوي تحتها الإيمان بقدراتنا وإمكاناتنا اللامحدودة وعدم الاستسلام لليأس أو الانهزام أمام الصعوبات والعقبات والتحديات. هذه الثقافة تحولت إلى رؤية استراتيجية وفلسفة عمل وآلية تخطيط وبرامج ومشاريع ومبادرات ملهمة.
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وفي تجربة مميزة تسعى الامارات لمحاكاة تجارب دول مثل استراليا وهويتها الكنغر، وكندا ورقة القيقب، وبريطانيا التي تتخذ حرّاس القصر الملكي رمزا لها ووخصّصت بريطانيا نحو 13.5 مليون جنيه إسترليني لدعم تلك الهويّة الإعلامية، ونيوزيلندا اختارت سعفة نبات السرخس الفضي المحلي، وسنغافورة التي اختارت جملة PASSION MADE POSSIBLE - اختيرت كأقوى هوية اعلامية لعام 2018 - من خلال بناء وتصميم هويّة إعلامية عن طريق جهد وطني، يتشارك فيه الشعب والحكومة سويا.
______________________
اقرأ المزيدويتشكل شعار الهوية الاعلامية من روح قصتها وتجربتها؛ ترتبط بسمعة إيجابية لدى جميع دول العالم؛ من أجل تعزيز تنافسيتها في مجالات عديدة، ورفع مكانتها السوقية، وتعزيز القطاعات الاقتصادية والإنسانية والمجتمعية؛ ومن أجل بناء علاقات متينة مع الدول والجهات الفاعلة في المجتمع الدولي.
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