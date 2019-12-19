20 لاعبا في قائمة أسوان استعدادا لمباراة الإنتاج الحربي

أعلن مجدى عبدالعاطي المدير الفنى لفريق أسوان عن ضم 20 لاعبا في قائمة الفريق لمواجهة فريق الانتاج الحربي في الجولة التاسعة من الدورى العام المصرى لموسم 2019/2020 .



وجاءت قائمة الفريق كالأتى :



رضا السيد

مسعد عوض

ابراهيم القاضى

محمد جابر

عبدالله السنجهاوى

محمود نعيم

طارق ابو العز

مصطفى دويدار

الحسينى سمير

احمد عامر

هيثم الفيل

موسى داو

حسن الننى

عبد الرحمن جبنه

حسن يوسف

محمد الصباحى

عبد العزيز امام

حسن طارق

فادى فريد

سيلا بدارا



يدخل فريق أسوان اللقاء محتلا المركز الأخير برصيد 5 نقاط ، بينما فريق الانتاج الحربي برصيد 11 نقطة .