أحد المشاركين في منتدى شباب العالم: الشعب المصري ودود وكريم للغاية

قالت "عائشة الحلوانى"، إحدى المشاركات في منتدى شباب العالم من دولة "لبنان"، إنها استفادت بشكل كبير من النقاشات الفعالة والمثمرة داخل جلسات المؤتمر، حيث تم الحديث عن الكثير من الأفكار الخلاقة التي طرحها شباب من كل جنسيات العالم.



وتابعت الحلوانى، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "أحمد مجدي" في برنامج "فنجان قهوة"، المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أنها كانت مهتمة بالمواضيع التي تخص البيئة والطاقة، والتي تعد أبرز المشاكل التي تواجهه بلدها لبنان.



في صدد ذلك نوهت "عائشة الحلوانى"، إحدي المشاركين في منتدى شباب العالم من دولة "لبنان"، إلي أنه سعيدة بترحيب الشعب المصري بالوفاة الأجنبية والعربية المشاركة، مؤكدة "الشعب المصري ودود وكريم للغاية".



وأشارت إلى أن المنتدى حمل حديث شائق وهام حول الثورة الصناعية الرابعة في الوطن العربي، حيث بدت النقاشات الهامة حول التطورات الصناعية.

