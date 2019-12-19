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حوادث

إصابة 12 شخصا في انقلاب سيارة على طريق العاشر من رمضان

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 08:17 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي
أصيب 12 شخصا، مساء اليوم، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، في حادث انقلاب سيارة نصف نقل يستقلونها بالطريق الأوسط بالقرب من مدينة العاشر من رمضان بالشرقية. وتم نقل المصابين الى مستشفي بلبيس وجار تقديم الرعاية اللازمة.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة نصف نقل مُحملة بعمال اليومية بالطريق الأوسط، بالقرب من مدينة العاشر من رمضان، مما أسفر عن إصابة 12 عاملا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وعلى الفور تم نقل 5 مصابين إلى مستشفى "بلبيس" المركزي، وباقي المصابين إلى مستشفى "السلام" المركزي، وحالة اثنين منهم بالغة الخطورة.

وجار تقديم الرعاية اللازمة وتحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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