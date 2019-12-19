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أخبار البلد

عودة ten.. نشأت الديهي : غدا تحديد خريطة برامج القناة في اجتماع مغلق

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 11:06 م
قناة ten
قناة ten
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حمادة خطاب
قال الإعلامي نشأت الديهى، إن إدارة قناة ten، ستعقد إجتماعا مغلقا غدًا للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بعودة القناة.

عودة ten.. نشأت الديهي : غدا تحديد خريطة برامج القناة في اجتماع مغلق


وأضاف الإعلامي نشأت الديهى أحد المسؤولين عن إدارة قناة ten، في تصريحات لصدي البلد، أن الإجتماع سيحدد البرامج القديمة التي ستستمر، والبرامج التي سيتم إستحداثها وفق الخريطة البرامجية الجديدة للقناة، مشيرًا أن إدارة القناة ستعلن عن الخريطة فور الإنتهاء منها.

وأصدر الإعلامي نشأت الديهى ، بيانا صحفيا منذ قليل، أكد فيه أنه بالإشارة إلي البيان الصادر من إدارة القناة في الرابع من ديسمبر الجاري، والذي تضمن الأسباب والصعوبات التي تحول دون استمرار عمل القناة بدءًا من يناير القادم.

وقال الإعلامي نشأت الديهى المسؤول عن إدارة القناة عبر صفحته علي الفيس بوك :أمام هذه المناشدات والمطالبات الجماهيرية الضخمة، والتي تطالبنا بحتمية استمرار القناة في أداء رسالتها الاعلامية والوطنية، عكفت ادارة القناة علي إعادة دراسة القرار من كافة جوانبه، واستطاعت الوصول إلي حزمة من الحلول الصعبة علي كافة المستويات التمويلية والتشغيلية من خلال إعادة رسم الخريطة البرامجية مع وضع سياسة إعلانية وتمويلية جديدة تحقق التوازن المطلوب في هذه الصناعة المعقدة.

وتابع : أننا نتوجه بالشكر والامتنان إلي جمهورنا العظيم ونعده باستمرار تقديم رسالتنا الإعلامية الواعية.
وننتهز هذه الفرصة لتوجيه الشكر والتقدير لكل من وقف مساندًا وداعمًا ومطالبًا باستمرار القناة في تقديم رسالتها.
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