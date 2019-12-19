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رياضة

زيزو يقود مرانه الأول مديرا فنيا لـ بيراميدز.. صور

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 11:47 م
زيزو
زيزو
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حسن العمدة
قاد الكابتن عبد العزيز عبد الشافي زيزو، المدير الفني الجديد لفريق بيراميدز، أول مران لفريق الكرة بعد تكليفه بالمهمة خلفا للمدرب الفرنسي سباستيان ديسابر الذي تم الإعلان عن رحيله اليوم بالتراضي.

وتولى زيزو قيادة الفريق في تدريبه بالملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعاونه محمود فتح الله مساعد المدير الفني للفريق، وشهد التدريب حماسا كبيرا بين اللاعبين.

ويستعد بيراميدز لخوض مباراة مهمة في الدوري الممتاز يوم السبت المقبل أمام النادي المصري على استاد الجيش بالسويس.
زيزو يقود مرانه الأول مديرا فنيا لـ بيراميدز.. صور
زيزو يقود مرانه الأول مديرا فنيا لـ بيراميدز.. صور
زيزو يقود مرانه الأول مديرا فنيا لـ بيراميدز.. صور
زيزو يقود مرانه الأول مديرا فنيا لـ بيراميدز.. صور
زيزو يقود مرانه الأول مديرا فنيا لـ بيراميدز.. صور
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