AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

فحص 180 ألفًا خلال مبادرة دعم صحة المرأة في كفر الشيخ.. صور

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 12:02 ص
فحص 180 ألفًا خلال
فحص 180 ألفًا خلال مبادرة دعم صحة المرأة في كفر الشيخ| صور
Advertisements
محمود زيدان
أعلنت مديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ، بقيادة الدكتور فيصل جودة، وكيل الوزارة، انتظام العمل بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم صحة المرأة المصرية بمحافظة كفر الشيخ والتي انطلقت في 18 نوفمبر الماضي، في 186 موقعًا بمشاركة 212 فريقًا على مستوى المحافظة.

وقالت الدكتورة رشا فكري منسق المبادرة، إن المبادرة نجحت في إجراء الفحوصات لأكثر من 180 ألفًا من المستهدفات، منذ انطلاق المبادرة الرئاسية وحتى الآن، مشيرة إلى أن المبادرة تقدم عدة خدمات منها التوعية الصحية، والفحص الذاتي للثدي للفئات المستهدفة.

وأضافت أن المبادرة تقوم بالفحص الإكلينيكي للكشف المبكر عن سرطان الثدي و السكر والضغط وقياس الطول والوزن وتحديد مؤشر كتلة الجسم بالمجان ، لافتة إلى انتظام التحويلات بعيادات الجراحة والأشعة بمراكز الإحالة و مراكز علاج الأورام المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية

ومن جانبه، أوضح، الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن المبادرة ستستمر كخدمة أساسية من خدمات وحدات الرعاية الأولية مؤكدًا تضافر جميع الجهات التنفيذية و الرقابية لحث السيدات والآنسات للاطمئنان على صحتهن ضمن فعاليات المبادرة.
فحص 180 ألفًا خلال مبادرة دعم صحة المرأة في كفر الشيخ.. صور
فحص 180 ألفًا خلال مبادرة دعم صحة المرأة في كفر الشيخ.. صور
فحص 180 ألفًا خلال مبادرة دعم صحة المرأة في كفر الشيخ.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السبت المقبل.. انطلاق المرحلة الثانية لمبادرة صحة المرأة فى الإسماعيلية

تنطلق اليوم بمشاركة 212 فريقا.. تعرف على أماكن حملة صحة المرأة بـ كفر الشيخ

فحص 391 ألفا و476 سيدة في مبادرة دعم صحة المرأة المصرية بالبحيرة

الصحة: الانتهاء من فحص 2.4 مليون امرأة ضمن مبادرة الرئيس

الصحة: الانتهاء من فحص 2.4 مليون امرأة ضمن مبادرة الرئيس .. توفير الفحص الإكلينيكي والأشعة بكل محافظة.. والفرق المسئولة عن الفحص جميعها نساء

المبادرات الرئاسية قبلة الحياة وتمهيد للتأمين الصحي الشامل.. الصحة: الانتهاء من فحص 2.4 مليون امرأة.. سيدات القاهرة الأعلى ترددا.. وإجراء أكثر من 300 ألف عملية حرجة من قوائم الانتظار

ترشيحاتنا

اخبار الحوادث .. ضبط قاتل جاره ..مصرع 7 وإصابة 4 بعد اصطدام قطار بسيارة على مزلقان بالدقهلية.. انقلاب سيارة على طريق العاشر من رمضان

اِعرف موعد انطلاق برنامج التاسعة مساء لـ وائل الإبراشي والقناة الناقلة | شاهد

اخبار النادي الأهلي اليوم الخميس 19-12-2019.. قطار المارد الأحمر يدهس منافسيه

تسريب فيديو لـ عمرو دياب ودينا الشربيني في مناسبة خاصة

عبدالعزيز عبدالشافي يقود بيراميدز مؤقتًا وفتح الله مساعدًا

طلب غريب.. هل استجاب عبد الناصر لرسالة فريد الأطرش؟.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الشباب والرياضة يكرم تامر حسني.. شاهد

أرادت استعراض خاتم خطوبتها عبر الإنترنت فواجهت موجة سخرية.. والسبب؟

تصرف مؤثر من مسافر على متن طائرة لتحقيق حلم سيدة مسنة.. شاهد ما فعل