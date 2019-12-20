فحص 180 ألفًا خلال مبادرة دعم صحة المرأة في كفر الشيخ.. صور

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ، بقيادة الدكتور فيصل جودة، وكيل الوزارة، انتظام العمل بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم صحة المرأة المصرية بمحافظة كفر الشيخ والتي انطلقت في 18 نوفمبر الماضي، في 186 موقعًا بمشاركة 212 فريقًا على مستوى المحافظة.



وقالت الدكتورة رشا فكري منسق المبادرة، إن المبادرة نجحت في إجراء الفحوصات لأكثر من 180 ألفًا من المستهدفات، منذ انطلاق المبادرة الرئاسية وحتى الآن، مشيرة إلى أن المبادرة تقدم عدة خدمات منها التوعية الصحية، والفحص الذاتي للثدي للفئات المستهدفة.



وأضافت أن المبادرة تقوم بالفحص الإكلينيكي للكشف المبكر عن سرطان الثدي و السكر والضغط وقياس الطول والوزن وتحديد مؤشر كتلة الجسم بالمجان ، لافتة إلى انتظام التحويلات بعيادات الجراحة والأشعة بمراكز الإحالة و مراكز علاج الأورام المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية



ومن جانبه، أوضح، الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن المبادرة ستستمر كخدمة أساسية من خدمات وحدات الرعاية الأولية مؤكدًا تضافر جميع الجهات التنفيذية و الرقابية لحث السيدات والآنسات للاطمئنان على صحتهن ضمن فعاليات المبادرة.