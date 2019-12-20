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رياضة

موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 05:14 ص
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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ياسمين تيسير
تنطلق مساء اليوم الجمعة مباراة فريق الزمالك امام سموحة ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز على ملعب استاد القاهرة .

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة على إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وستذاع المباراة عبر قناتي " أون سبورت " و"تايم سبورت.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 13 نقطة من 7 مباريات، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في 1 بينما خسر مباراتين.
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