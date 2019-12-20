موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

تنطلق مساء اليوم الجمعة مباراة فريق الزمالك امام سموحة ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز على ملعب استاد القاهرة .
ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة على إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.
وستذاع المباراة عبر قناتي " أون سبورت " و"تايم سبورت.
ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 13 نقطة من 7 مباريات، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في 1 بينما خسر مباراتين.
ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة على إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.
وستذاع المباراة عبر قناتي " أون سبورت " و"تايم سبورت.
ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 13 نقطة من 7 مباريات، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في 1 بينما خسر مباراتين.