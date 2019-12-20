فيسبوك يحقق في نشر معلومات لهواتف ربع مليار مستخدم

أعلن موقع "فيسبوك" أنه يحقق في تقرير بشأن نشر معلومات على شبكة الإنترنت تتعلق بأسماء وأرقام هواتف أكثر من 267 مليون شخص من مستخدميه.





وقال متحدث باسم فيسبوك، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الجمعة، "نحن ننظر في القضية، لكننا نعتقد بأنه من المرجح أن هذه المعلومات تم الاستيلاء عليها قبل إحداث تغييرات على الموقع في السنوات القليلة الماضية لحماية بيانات الناس بشكل أفضل".





وأضاف أن الباحث في أمن الإنترنت، بوب دياشينكو، اكتشف قاعدة البيانات هذه التي كان الوصول إليها متاحا، وتضمنت أسماء مستخدمي فيسبوك، وكلمات مرورهم، وأرقام هواتفهم.



