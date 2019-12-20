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فن

تامر حسني يطرح أغنية حلو المكان على يوتيوب.. فيديو

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 10:05 ص
تامر حسني وزينة
تامر حسني وزينة
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آيه عاطف
طرح النجم تامر حسني، فيديو كليب أغنيته الجديدة "حلو المكان" من فيلمه الجديد "الفلوس"، وذلك عبر القناة الرسمية الخاصة به على قناة "يوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية: "حلو المكان .. يا صحاب زمان .. جينا الليلادي هنسهر فيه ونغني كمان .. متجمعين ومنورين .. وحشاني فعلًا قعدتنا ولمة زمان .. هنقضي يوم .. ضحك وهزار ..ودماغنا رايقة ولسة شباب محناش كبار.. ومتدفعوش .. عندي الحساب .. وهنمشي اول ما يقولوا طلع النهار عايزين نولع الدنيا .. والليلة نفرح كلنا .. مش طالبة حزن ولا ثانية .. ولا هم يدخل وسطنا". 


أغنية "حلو المكان" كلمات الشاعر أحمد المالكي، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أماديو، وميكساچ عبد الرحمن شوقي، وماستر أمير محروس.

فيلم الفلوس "بطولة تامر حسني بجانب كل من الفنانة زينة، وعائشة بن أحمد والفنان خالد الصاوي، وعدد أخر من النجوم، ومن المقرر طرح الفيلم يوم 25 ديسمبر الجاري في جميع دور العرض السينمائي.
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