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أخبار البلد

وزيرة الهجرة: مبادرة مراكب النجاة تنطلق من جميع محافظات مصر

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 10:13 ص
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
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سعيد العربي
بحثت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الهجرة، سبل التعاون والتنسيق من أجل إعداد برامج خاصة لأطفال المدارس في المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية بهدف تعزيز التوعية لديهم بمخاطر هذه الظاهرة.

يأتي ذلك في إطار تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في ختام النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، بالتنسيق مع الجهات المعنية وإدارة منتدى شباب العالم، لإطلاق مبادرة "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية على الشواطئ المصدرة للهجرة.

وقالت نبيلة مكرم إنه تم الاتفاق مع مؤسسة "ويل سبرنج"، المتخصصة في إقامة المعسكرات وتعليم الأطفال، على عمل أنشطة وبرامج مبسطة في المدارس توضح مخاطر الهجرة غير الشرعية لأطفال القرى والنجوع بطريقة مرنة ويسهل استيعابها في المحافظات المصدرة لهذه الظاهرة، مشيرة إلى أن الأسبوع الجاري يشهد الإعداد بالفعل لهذه الأنشطة والبرامج.

وأضافت وزيرة الهجرة أنها سترافق فريق عمل المؤسسة خلال الجولات التي سيقومون بها في تلك المدارس بهدف تحفيز هؤلاء الأطفال وتشجيعهم على نبذ ومكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

ولفتت الوزيرة إلى أن اختيار مؤسسة "ويل سبرنج" لإعداد مثل هذه البرامج، جاء انطلاقا من النجاح الكبير الذي حققته المعسكرات الثلاثة التي سبق أن نظمتها الوزارة بالتعاون مع المؤسسة لأبناء المصريين بالخارج لربطهم بالوطن الأم مصر، وتغذية شعور الانتماء لديهم وترسيخ هويتهم المصرية، فضلًا عن الخبرة الواسعة لمؤسسة "ويل سبرينج" في مجال تعليم وتدريب الأطفال، وتجربتها الناجحة في التعاون مع وزارة التربية والتعليم بصدد تطوير مستوى 500 ألف من طلاب المدارس الحكومية بالاشتراك مع مؤسسة مصر الخير والبنك الأهلي.
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