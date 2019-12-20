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مرأة

بمكياج جذاب و فستان أنيق .. زوجة ماجد المصرى تتألق فى حفل قنوات نايل دراما

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 01:02 م
زوجة ماجد المصرى
زوجة ماجد المصرى
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هاجر هانئ
نشر الفنان ماجد المصرى صورا جديدة له برفقة زوجته رانيا أبو النصر، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى الإنستجرام، خلال تكريمه أمس فى حفل قنوات النايل دراما.

تألقت زوجة ماجد المصري فى الصور بإطلالة أنيقة كعادتها، حيث ارتدت فستان قصير يصل أعلى الركبة، وذا أكمام طويلة، واتسم التصميم بأنه جمع بين اللون الأحمر و الأسود و الأبيض أيضا.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت زوجة ماجد المصرى على ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

وأكملت زوجة ماجد المصرى إطلالتها بـ half boot أنيق، وحقيبة يد متوسطة الحجم باللون الأسود، و تزينت ببعض المجوهرات الفخمة.
بمكياج جذاب و فستان أنيق .. زوجة ماجد المصرى تتألق فى حفل قنوات نايل دراما
بمكياج جذاب و فستان أنيق .. زوجة ماجد المصرى تتألق فى حفل قنوات نايل دراما
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