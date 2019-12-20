بمكياج جذاب و فستان أنيق .. زوجة ماجد المصرى تتألق فى حفل قنوات نايل دراما

نشر الفنان ماجد المصرى صورا جديدة له برفقة زوجته رانيا أبو النصر، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى الإنستجرام، خلال تكريمه أمس فى حفل قنوات النايل دراما.تألقتفى الصور بإطلالة أنيقة كعادتها، حيث ارتدت فستان قصير يصل أعلى الركبة، وذا أكمام طويلة، واتسم التصميم بأنه جمع بين اللون الأحمر و الأسود و الأبيض أيضا.أما من الناحية الجمالية، فاعتمدتعلى ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.وأكملتإطلالتها بـ half boot أنيق، وحقيبة يد متوسطة الحجم باللون الأسود، و تزينت ببعض المجوهرات الفخمة.