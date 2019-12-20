أمهلها 3 أيام للانسحاب .. الجيش الليبي يستهدف مواقع المدفعية التابعة لميليشيات طرابلس

أكد مدير التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي خالد محجوب، أن القوات تنفذ ضربات مؤثرة على محاور جنوب العاصمة طرابلس.



وفي تصريحات لقناة "سكاي نيوز عربية"، قال محجوب إن الجيش الليبي يستهدف مواقع المدفعية التابعة لميليشيات طرابلس في محيط المدينة، كما أن هناك عمليات استطلاع جوية باتجاه مدينة الزاوية.



وأشار محجوب إلى أن الهدف الأساسي للجيش الليبي القضاء على ما تبقى من ميليشيات في العاصمة طرابلس، مؤكدا أن إذا لم تلتزم ميليشيات مصراتة بمهلة الأيام الثلاثة التي حددها الجيش سنوجه لها ضربات قوية.



وكان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أعلن أن القيادة العامة للجيش أصدرت توجيهات بإعطاء مهلة 48 ساعة لمصراتة لسحب ميليشياتها الإرهابية من العاصمة طرابلس.



وقال المسماري في مؤتمر صحفي فجر اليوم الجمعة: "نمهل مصراتة 48 ساعة لسحب مسلحيها من طرابلس، ولن يتم استهداف المنسحبين من طرابلس ومصراتة لمدة 3 أيام فقط".