على طريقة محمد هنيدي.. كوميديا المصريين احتفالا بقدوم 2020 | شاهد

أيام قليلة تفصلنا عن نهاية عام 2019 وبداية عام 2020 الذي ينتظره الكثير بشغف، على أمل أن يكون عامًا مبهجا ومختلفا عن الأعوام السابقة، ولذلك يحتفل المصريون بنهاية العام بتزيين الأشجار وارتداء أزياء بابا نويل وغيره ولكن لم ينته الدم الخفيف للمصريين والكلام الساخر لهم.



ولذلك رصدت عدسة "صدى البلد" آراء المواطنين حول "لو هتقولنا happy new year بطريقة محمد هنيدي هتكون إزاي؟".



وجاءت ردود الأفعال ساخرة منها happy new year وحسبي الله ونعم الوكيل فيك يا فخري.