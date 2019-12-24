AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

على طريقة محمد هنيدي.. كوميديا المصريين احتفالا بقدوم 2020 | شاهد

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 09:37 ص
صدى البلد
Advertisements
ندي فكرى _ عدسه : عز حسين
أيام قليلة تفصلنا عن نهاية عام 2019 وبداية عام 2020 الذي ينتظره الكثير بشغف، على أمل أن يكون عامًا مبهجا ومختلفا عن الأعوام السابقة، ولذلك يحتفل المصريون بنهاية العام بتزيين الأشجار وارتداء أزياء بابا نويل وغيره ولكن لم ينته الدم الخفيف للمصريين والكلام الساخر لهم.

ولذلك رصدت عدسة "صدى البلد" آراء المواطنين حول "لو هتقولنا happy new year بطريقة محمد هنيدي هتكون إزاي؟".

وجاءت ردود الأفعال ساخرة منها happy new year وحسبي الله ونعم الوكيل فيك يا فخري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. في اليوم العالمي للتسامح.. أنت مسامح الأكس؟.. والردود صادمة

سألنا البنات: أخوكي بيعبرلك عن حبه إزاي..ردود كوميدية

عايم في بحر الغدر شط الندالة مليان.. فنانون يودعون عام 2019..فيديو

مع اقتراب الكريسماس.. سألنا المصريين تطلبوا إيه من بابا نويل.. فيديو

بأشجار الكريسماس وبابا نويل.. مطار القاهرة يستقبل العام الجديد

سألنا المصريين: تعرف إيه عن الكريسماس.. فيديو

ترشيحاتنا

أسعار الريال السعودي والعملات العربية اليوم الثلاثاء 24-12-2019

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 24-12-2019

تريند الفن| ابنة عمرو دياب تعلن عن حبها لشاب.. ظهور صادم لـ أنغام.. جوهرة ترقص بعد الفيديوهات الفاضحة

أول تعليق من أحمد الشيخ عن فوز الأهلي على الاتحاد برباعية

بتدور على ابن الحلال.. منى فاروق: كنت مخطوبة وفركشت

عصرية و بسيطة.. شاهد إطلالات الملكة رانيا في 2019

AdvertisementS

طلاق جيهان منصور بعد 5 شهور زواج من رجل أعمال شهير

البطاطس السبب.. تسمم أسرة من 6 أفراد بسوهاج

اغتيال بوتين ومرض ترامب.. الكفيفة بابا فانجا تتنبأ بـ أحداث 2020

في أحضان زوجها.. وفاء الكيلاني بإطلالة شتوية.. والجمهور: أحلى 2 بالعالم

الزبادي بينها.. عميد معهد القلب السابق ينصح بعدم تناول 20 نوعا من الأطعمة والمشروبات

منى فاروق تكشف عن فريقها المفضل في الدوري المصري

ما يقال بين التشهد والتسليم في صلاة الفجر.. 26 كلمة حرص عليها النبي

علي جمعة يكشف عن ٣ أشخاص تبكي عليهم السماء عند موتهم

في ذكرى ميلاد عمر الجيزاوي | قصة خلافه مع شادية وعلاقتها بمرضه

أخبار الرياضة| إحالة رضا عبد العال إلى لجنة الانضباط.. ليفربول يرشح 3 أهداف لصلاح لنيل جائزة الموسم.. الأهلي يكشف حقيقة التعاقد مع مهاجم أفريقي

علي جمعة: هذا العمل ثوابه 100 ألف حسنة ويضعك برفقة النبي في الجنة

تريند الفن | الزواج السري لـ منة فضالي.. ظهور أنغام الصادم بعد العملية الجراحية.. فيديو لايف لـ منى فاروق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات فولكس فاجن تيجوان 2020 volkswagen tiguan في مصر

في أحضان زوجها.. وفاء الكيلاني بإطلالة شتوية.. والجمهور: أحلى 2 بالعالم

على الطريقة التركية الأصلية.. فنجان القهوة كما يجب أن يكون