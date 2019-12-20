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مرأة

للسيدات .. أفضل نظام غذائي صحي بعد انقطاع الدورة الشهرية

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 10:01 م
أفضل نظام غذائي بعد
أفضل نظام غذائي بعد إنقطاع الدورة الشهرية
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رضوى حسام
يحدث انقطاع في الدورة الشهرية مع التقدم في العمر عند السيدات خاصة بعد سن الـ 40 ، ويستجيب الجسم عن طريق تقليل كمية الاستروجين التي ينتجها لأن الهرمون لم يعد ضروريًا للتكاثر، لكن أكدت الدراسات أن هرمون الأستروجين له تأثير على وظائف أخرى في الجسم.

لذلك سيكون من الضروري تعويض نقص الهرمون بعد إنقطاع الدورة الشهرية للحفاظ على وظائف الجسم من أي خلل، نشر موقع " health line " أفضل نظام غذائي للجسم بعد إنقطاع الدورة الشهرية ليشمل :

- تناولي نظامًا غذائيًا غنيًا بالفواكه والخضراوات، وخاصة الخضراوات الورقية.
- ابحث عن منتجات الحبوب الكاملة في الخبز والأطباق الجانبية.
- اختر خيارات الألبان قليلة الدسم.
- أكل البيض للحصول على البروتين وفيتامين د الذي تحتاجه لصحة العظام.
- استخدم الزيوت غير المهدرجة ، مثل زيت الزيتون.
- الحد من الحلويات ، وخاصة السلع المخبوزة والمشروبات الغازية.
- الحد من اللحوم الحمراء.
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