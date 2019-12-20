تامر عاشور ومصطفى حجاج ومسار إجبارى يشعلون حفل الجامعة البريطانية

شارك كل من النجم تامر عاشور ومصطفى حجاج ومسار اجبارى وديسكو مصر وعازف الكمان مرسليو في إحياء حفل غنائي لطلاب الجامعة البريطانية بمدينة الشروق ضمن الــ welcome party للطلاب الجدد.



أحيا أولى فقرات الحفل ديسكو مصر ثم مرسليو ثم فقرة النجم تامر عاشور الذي أشعل أجواء البرودة والأمطار بالعديد من أغانيه الشهيرة التي تألق بها طوال مشواره الفني، بالإضافة إلى أغنية جديدة له من ألبومه الجديد ثم فقرة المطرب مصطفى حجاج الذى اشعل حماس الحضور.



واختتم الحفل فريق مسار اجبارى الذي نال استحسان الطلاب طوال فقرته وشارك في إحياء الحفل الـدي جى مو الذي قدم عددا من التراكات الشرقية والغربية التي أشعلت الرقصات المتتالية.



تميز الحفل بالرقي من حيث الحضور الطلابي الكبير من مختلف الكليات والمراحل بالإضافة إلى التنظيم على غرار سهرات اللايف العالمية للمنظم مصطفى أبو دشيش mostiic وصوت مدحت عبد السلام والمسرح تامر فوزى الاضاءة حسين العسيلى والتغطية الاعلامية وديع عزمى