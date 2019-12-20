يمرض مثل الإنسان.. أعراض السكتة الدماغية عند حيوان الهامستر

حيوان الهامستر من الحيوانات الأليفة التي تُربى داخل المنزل، فهي تتمتع بشكل جذاب للأطفال، كما انه يعاني من بعض الامراض المشتركة مع الإنسان.
أكدت دكتورة سمر عبد الرحمن طبيبة بيطرية لـ"صدى البلد"، ان الهامستر يعاني من الأمراض، ومنها الشلل النصفي والذي يحدث أثناء فترة الليل، وتكون أعراضه ميل في الرأس، وعجز عن المشي، والسقوط في الأرض.
وتابعت أنه يعاني من السكتة الدماغية مثل الإنسان، ولكنه يشفى منه في خلال أيام قليلة، ثم يعود لحياته الطبيعية مجددا.
ونصحت سمر عبدالرحمن، بالتعامل مع حيوان الهامستر برفق، في أثناء مرضه، من خلال تناول طعامه خلال وجوده في اليد، وتقديم ماء الشرب له باستمرار.
وأضافت الطبيبة البيطرية، أنه إذا طالت فترة مرض الهامستر؛ فيجب الذهاب به إلى الطبيب المختص، والمتابعة معه، والاستمرار على الدواء.
أكدت دكتورة سمر عبد الرحمن طبيبة بيطرية لـ"صدى البلد"، ان الهامستر يعاني من الأمراض، ومنها الشلل النصفي والذي يحدث أثناء فترة الليل، وتكون أعراضه ميل في الرأس، وعجز عن المشي، والسقوط في الأرض.
وتابعت أنه يعاني من السكتة الدماغية مثل الإنسان، ولكنه يشفى منه في خلال أيام قليلة، ثم يعود لحياته الطبيعية مجددا.
ونصحت سمر عبدالرحمن، بالتعامل مع حيوان الهامستر برفق، في أثناء مرضه، من خلال تناول طعامه خلال وجوده في اليد، وتقديم ماء الشرب له باستمرار.
وأضافت الطبيبة البيطرية، أنه إذا طالت فترة مرض الهامستر؛ فيجب الذهاب به إلى الطبيب المختص، والمتابعة معه، والاستمرار على الدواء.