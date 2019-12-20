أول تعليق إسرائيلي على قرار الجنائية الدولية التحقيق في ارتكاب جرائم حرب بغزة

نتنياهو متهم رسميا في الملفات 1000 و2000 و4000.. المدعي العام يصدر قراره النهائي.. ردود فعل مؤيدة لمندلبليت ومطالبات برحيل رئيس الوزراء.. الحصانة أو الاستقالة وربما الحرب.. خطوة نتنياهو المقبلة