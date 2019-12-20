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أخبار العالم

أول تعليق إسرائيلي على قرار الجنائية الدولية التحقيق في ارتكاب جرائم حرب بغزة

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 05:24 م
بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
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رحيم يسري
قال بنيامين نتنياهو رئيس حكومة تسيير الأعمال في إسرائيل إن "المحكمة الجنائية الدولية ليس لها سلطة للتحقيق في الأراضي الفلسطينية".

وأضاف في بيان "تحقيق الجنائية الدولية في الأراضي الفلسطينية يجعلها "أداة سياسية" مناهضة لإسرائيل.

وقال نتنياهو إن "قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حوَّل المحكمة إلى أداة سياسية لنزع الشرعية عن دولة إسرائيل".

واعتبر نتنياهو في بيانه أنه كان "يومًا مظلمًا للحقيقة والعدالة".

جاء ذلك تعليقا على إعلان رئيسة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، اليوم الجمعة، نيتها فتح تحقيقا كاملا، في ارتكاب جرائم حرب على الأراضي الفلسطينية؛ مما قد يشمل توجيه اتهامات إلى إسرائيليين أو فلسطينيين.

وأشارت رئيسة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، في بيان "لدي قناعة بأن جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية، بما يشمل القدس الشرقية، وفي قطاع غزة".

وأوضحت "بنسودا" أنه في ظل طلب الأراضي الفلسطينية، تدخل المحكمة؛ فإنها لا تحتاج لطلب موافقة القضاة على بدء التحقيق، مؤكدة أن طلب تدخل المحكمة صدر عن الأراضي الفلسطينية.
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