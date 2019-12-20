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منوعات

دب عملاق يحاصر سائحا داخل سيارته في حديقة سفاري.. شاهد

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 05:51 م
صدى البلد
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هدير علاء
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يرصد لحظات الرعب التي عاشها قائد سيارة بعد حصار "دب عملاق" له، في أثناء تواجده داخل سيارته، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث أن الدب قفز كذلك فوق السيارة على نحو مفاجئ، في مشهد لا يُصدق.

وأوضح تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن قائد السيارة "كارو أوردزيان" كان يقود سيارته في أنحاء حديقة سيكويا الوطنية بولاية "كاليفورنيا" الأمريكية عندما ظهر الدب على الطريق.

وقام قائد السيارة التي كانت تمر خلف سيارته آنذاك بتصوير اللحظة التي حاصر فيها الدب السيارة وأخذ يدور حولها، قبل أن يقفز فوقها، لكن يبدو أن شيئًا ما قد أثار ذعره ودفعه للقفز سريعًا من فوق السيارة قبل أن يتجه ناحية غابة قريبة.

ونشر موقع الصحيفة البريطانية، مقطع فيديو آخر، تم التقاطه من داخل سيارة "أوردزيان"، ظهر خلاله الدب وهو يتحرك حول السيارة، ويحدق عبر نوافذها وزجاجها الأمامي.

وأشارت إلى أنه لحسن الحظ، فإنه لم يتعرض أي شخص للأذى جراء ما حدث، ومضى الدب مبتعدًا عن السيارة في نهاية المطاف.




دب عملاق يحاصر سائحا داخل سيارته في حديقة سفاري.. شاهد
دب عملاق يحاصر سائحا داخل سيارته في حديقة سفاري.. شاهد
دب عملاق يحاصر سائحا داخل سيارته في حديقة سفاري.. شاهد
دب عملاق يحاصر سائحا داخل سيارته في حديقة سفاري.. شاهد
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