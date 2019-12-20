أليسون بيكر: محمد صلاح يقترب من الكرة الذهبية في تلك اللحظة

أكد البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى فريق ليفربول الإنجليزي، اقتراب المحترف الدولي المصري محمد صلاح، من الكرة الذهبية خلال الفترة المقبلة.



وقال أليسون بيكر في تصريحات نقلتها صحيفة "جلوبو سبورت" البرازيلية إن زملاءه محمد صلاح وساديو ماني وفان دايك يقتربون من تحقيق الكرة الذهبية الفترة المقبلة خاصة مع نهاية مسيرة ليونيل ميسي الكروية.



وعن إمكانية فوز حارس مرمى بالكرة الذهبية قال: "أعتقد أن الحراس وليس أنا فقط يقومون بعمل جيد، سيكون من الهام بالنسبة للفريق العظيم أن يبدأ من حارس عظيم".



وتابع: "يجب أن يقوم الحارس بمساعدة الفريق، لكن دائمًا ما يكون هناك لاعبون مميزون يصنعون الفارق مع النادي والمنتخب، من الصعب أن أقول أنني أستحق الكرة الذهبية، لكن أيضًا فيرجيل فان دايك، ماني ومحمد صلاح يمكنهم الفوز أيضًا".



وأضاف: "ميسي من كوكب آخر، أنا من جماهيره، مازال أمامنا الكثير لنقوم به، ميسي يبدأ في نهاية مسيرته، لكن أنا وماني وفان دايك وصلاح، لدينا بعض من الوقت أمامنا".



ويلعب يوم الغد السبت فريق ليفربول الإنجليزي امام منافسه فريق فلامنجو البرازيلي في نهائي كأس العالم للأندية.