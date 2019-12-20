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محافظات

بعد شكوى من أسرة مريض | محافظ بني سويف يفاجئ مستشفى ببا المركزي .. شاهد

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 06:56 م
محافظ بني سويف يفاجئ
محافظ بني سويف يفاجئ مستشفى ببا المركزي
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محمد عبد الحليم
فاجأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مستشفى ببا المركزي، بزيارة، حيث تفقد مستوى الخدمة الصحية المقدمة، وكيف يتم تقديمها في أيام العطلات، خاصة قسم الطوارئ واستقبال الحالات الطارئة وتواجد الأطباء وأطقم التمريض.

تجول محافظ بني سويف داخل كافة الأقسام الطبية بالمستشفى للاطمئنان على تواجد الأطباء، والاستفسار من الأهالي والمرضى عن مستوى الخدمة الصحية ، حيث وجه المحافظ بسرعه توفير ستائر لنوافذ بعض العنابر بالأقسام.

واطمأن محافظ بني سويف بنفسه على توافر الغازات خاصة الأوكسجين بالمستشفى بالشكل المطلوب ،خاصة بعد ورود شكوى " أمس " على موقع التواصل الاجتماعي من أسرة إحدى الحالات بالمستشفى (طفل عمره عام و7 شهور) والذي يعاني من اشتباه في التهاب رئوي.

وأكد مدير المستشفى الدكتور أحمد معاذ على أن الخدمة متوافرة، ولا يوجد بها أي قصور ،موضحا أن الشكوى الواردة في هذا الشأن ،جاءت بسبب سوء تفاهم،حيث قرر الطبيب المعالج لحالة الطفل ،الذي كانت تقدم له الخدمة الصحية والرعاية اللازمة بالمستشفى دون تحسن حالته الصحية ،تحويل الطفل إلى مستشفى تتوافر بها عناية أطفال، وهي الخدمة التي لا تتوافر بمستشفى ببا المركزي و لا توجد إلا في 3 مستشفيات:بني سويف التخصصي و مستشفى ناصر العام و المستشفى الجامعي ، وذلك مافهمته أسرة الطفل بشكل خاطئ بأنه لا يتوافر الأوكسجين بالمستشفى.

وطالب محافظ بني سويف بمراعاة إيصال المعلومة للمواطنين بشكل واضح ، وحسن المعاملة لهم ،حيث أن مهنة الطب في المقام الأول يغلب عليها الجانب الانساني ، مناشدا المواطنين بضرورة الصبر وأن يحاولوا استيضاح الأمور بشكل صحيح حرصا على سلامة ذويهم من المرضى.

كما ناقش محافظ بني سويف الموقف الحالي للمستلزمات الطبية والأمصال واللقاحات الطبية،موجها باعداد تقرير بها لسرعة توفير النواقص منها في أسرع وقت ممكن بالتنسيق مع وزاره الصحة والجهات المعنية،بجانب الاستفسار عن الموقف الحالي واحتياجات المبنى للتطوير للدفع بالجهود في هذا الشأن.
بعد شكوى من أسرة مريض | محافظ بني سويف يفاجئ مستشفى ببا المركزي .. شاهد
بعد شكوى من أسرة مريض | محافظ بني سويف يفاجئ مستشفى ببا المركزي .. شاهد
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