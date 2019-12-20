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أخبار البلد

مصيبة ولا يوجد قانون يسمح بها| الصيادلة عن بيع الأدوية على الفضائيات

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 07:16 م
صدى البلد
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محمد غالي
قالت الدكتورة نجوى هاشم، نقيب صيادلة القاهرة، ان الصيدليه هي المكان المرخص والمتاح له بيع الادوية الي الجمهور بصفه رسمية، مضيفة ان منظومة بيع الدواء الامن مكونه من ثلاثة اضلاع الصيدليه والصيدلي والدواء.

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وأوضحت هاشم، في تصريحات لـ"صدي البلد" انه لا يوجد قانون يسمح ببيع الادوية علي التلفزيون او الفضائيات والراديو او الانترنت او تطبيقات الهواتف المحموله، مضيفة ان ادوية تلك الوسائل مصيبه لانها ليست مرخصة وغير سليمة ولا تباع تحت إشراف الصيدلي او وزارة الصحة.

وأفادت نقيب الجيزة، ان ما يتداول بتلك الوسائل ادوية اول مرة اسمع بها، وهي جريمة شنعاء يجب وضع ضوابط واجراءات تنفيذ صارمة علي مرتكبيها، مضيفه ان الخروج بكفاله ووضع غرامه مهما كانت لاتكفي ويجب تجريمها وحبس منفذيها ما لا يقل عن خمس سنوات.

وأضافت، أن قانون مزاولة المهنة واللائحة الخاصة بالصيادلة، تمنع عمل اعلانات للأدوية بانواعها، الا الادوية الموسمية كالبرد وغيره، تكون مسجلة ومرخصة وبها كافة الشروط.

واشارت هاشم، ان المجلس الاعلي للاعلام مسؤول عن تلك الفوضى الإعلامية، ويجب أن يضع ضوابط علي البرامج التلفزيونيه، ومقدميها، لانه حتي الان نشاهد برامج تروج للادوية وتكون غير مرخصة، مضيفة انه يجب التنسيق بينه وبين الصيادلة.
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