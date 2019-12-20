لحظات الموت | إصابة عاملين في انهيار سقف منزل بسوهاج

شهد نجع النباقوة الغربي دائرة مركز العسيرات بسوهاج، انهيار سقف منزل مشيد بالطوب اللبن ومكون من طابقين، وأسفرت الواقعة عن إصابة عاملين، تم نقل أحدهما لمستشفى العسيرات، والآخر لمستشفي سوهاج الجامعي.



تلقي اللواء حسن محمود، مدير امن سوهاج إخطارا من الرائد هيثم الحجيري، رئيس مباحث مركز شرطة العسيرات يفيد بانهيار جزئي لمنزل بنجع النباقوه الغربي، إنتقل مأمور وضباط مباحث المركز وقوات إدارة الحماية المدنية، تبين من المعاينة والفحص انهيار سقف منزل قديم مكون من طابقين ملك عبده عبد الوهاب حميد 65 عاما عامل.



نتج عن الواقعة إصابة مالك المنزل ومصطفى عبد العاطي، 26 عاما عامل بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، تم عمل كردون أمني حول المنطقة، وإخطار الوحدة المحلية للانتقال وعمل اللازم.



تحرر عن ذلك المحضر رقم 2108 إداري مركز شرطة العسيرات، وأخطرت النيابة العامة.

